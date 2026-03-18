[오피셜] '韓 최고 스타' 이강인, 영국 무대서 뛴다…첼시와 UCL 16강 2차전 원정 동행→佛 매체는 "선발 제외될 것" 예상

[골닷컴] 배웅기 기자 = '대한민국 최고 스타' 이강인(25·파리 생제르맹)이 유례없는 두 시즌 연속 트레블에 도전한다.

파리 생제르맹(PSG)은 18일(이하 한국시간) 영국 런던의 스탬퍼드 브리지에서 첼시와 2025/26 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 16강 2차전 원정 경기를 치른다. PSG는 앞서 안방에서 열린 1차전에서 5-2 대승을 거두며 8강 진출에 유리한 고지를 점했다.

PSG는 경기를 이틀 앞둔 지난 16일 공식 홈페이지를 통해 첼시 원정길에 오르는 22명의 소집 명단을 발표했다. 이강인을 비롯해 뤼카 슈발리에, 마트베이 사포노프, 레나토 마린, 아슈라프 하키미, 루카스 베랄두, 마르퀴뇨스, 일리야 자바르니, 뤼카 에르난데스, 누누 멘데스, 윌리안 파초, 비티냐, 세니 마율루, 드로 페르난데스, 워렌 자이르에메리, 주앙 네베스, 흐비차 크바라츠헬리아, 곤살루 하무스, 우스만 뎀벨레, 데지레 두에, 브래들리 바르콜라, 이브라힘 음바예가 이름을 올렸다.

최근 부상자 대열에 합류한 파비안 루이스와 캉탱 은장투는 명단에서 제외됐다. 다만 프랑스 매체 '파리팬스'는 17일 PSG의 첼시전 선발 명단을 예상하며 이강인이 제외될 것으로 내다봤다. 포메이션은 4-3-3이다. 사포노프가 골문을 지키고 멘데스-파초-마르퀴뇨스-하키미가 수비진을 이룬다. 중원에 네베스-비티냐-자이르에메리가 자리하고 최전방에 바르콜라-뎀벨레-흐비차가 포진한다.

현지에서는 PSG의 8강 진출 가능성을 높이 보고 있다. 애초 PSG는 16일 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스에서 낭트와 2025/26 리그 1 26라운드 홈 경기가 예정돼 있었다. 다만 프랑스 프로축구연맹(LFP)이 첼시전을 최상의 조건으로 준비하고자 하는 PSG의 요청을 받아들이면서 낭트전을 내달 23일로 연기했다. 반면 첼시는 주중 뉴캐슬 유나이티드전에서 0-1로 패했다.

엎친 데 덮친 격으로 첼시는 전력에서 큰 지분을 차지하는 주장 리스 제임스가 부상으로 이탈했다. 프랑스 매체 'RMC 스포츠' 파브리스 호킨스 기자의 16일 보도에 따르면 제임스는 햄스트링 부상으로 약 2개월 동안 결장할 예정이다. 올 시즌 막바지 복귀 여부는 불확실한 것으로 알려졌다.