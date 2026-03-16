[오피셜] ‘韓 차세대 에이스’ 이강인, 영국행 비행기 올랐다…첼시와 챔피언스리그 16강 2차전 원정명단 포함

[골닷컴] 강동훈 기자 = ‘골든보이’ 이강인(25·파리 생제르맹·PSG)이 영국으로 간다. PSG가 첼시와 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 16강 2차전을 앞두고 원정명단(22명)을 발표한 가운데 이강인도 포함됐다.

PSG는 오는 18일(한국시간) 영국 런던의 스탬퍼드 브리지에서 펼쳐지는 첼시와 2025~2026시즌 대회 16강 2차전 원정경기를 치른다. ‘디펜딩 챔피언’ PSG는 지난 12일 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스에서 끝난 1차전 홈경기에서 5대 2 대승을 거둬 8강행 청신호를 켰다.

이에 앞서 PSG는 16일 원정 명단을 발표했다. 이강인을 비롯해 누노 멘데스와 데지레 두에, 마르퀴뇨스, 브래들리 바르콜라, 비티냐, 우스만 뎀벨레, 윌리안 파초, 워렌 자이르 에머리, 아슈라프 하키미, 주앙 네베스, 흐비차 크바라츠헬리아 등이 포함됐다.

1차전 대승을 거둔 PSG는 확실히 여유롭다. 현지에서도 PSG가 무난하게 8강에 안착할 거로 점치고 있다. PSG는 2차전에서 4골 차로 패하지만 않는다면 8강에 오르게 된다. 원정 다득점 제도가 폐지돼서 3골 차로 패하더라도 연장으로 향한다.

무엇보다 PSG는 일주일 동안 온전한 휴식을 취했다. 당초 16일 파르크 데 프랭스에서 낭트와 프랑스 리그1 26라운드 홈경기를 치를 예정이었지만 프랑스프로축구연맹(LFP)과 낭트의 배려 속에 경기를 연기했다.

반면 첼시는 다르다. 지난 15일 스탬퍼드 브리지에서 열린 뉴캐슬 유나이티드와 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 30라운드 홈경기에서 0대 1로 패했다. 로테이션을 일부만 가동한 터라 주전 선수들이 체력적으로 부담이 큰 데다, 패배로 인해 분위기마저 좋지 못하다.

여기다 첼시는 리스 제임스가 고질적인 햄스트링(허벅지 뒤 근육) 부상 문제로 부상자 명단에 이름을 올려 전력 누수까지 발생했다. 제임스는 주장이자 핵심 선수 중 한 명으로, 첼시로선 그가 전열에서 이탈한 건 치명적이다.

영국 매체 스포츠몰은 17일 “수비진이 불안정한 첼시는 PSG의 맹렬한 공격수들에게 쉽게 무너질 위험에 처해 있다”며 “PSG는 2차전에서 3대 1로 승리하면서 1·2차전 합산 스코어 8대 3으로 무난하게 8강에 진출할 것”이라고 예측했다.

다만 루이스 엔리케 PSG 감독은 방심해선 안 된다고 강조했다. 그는 “아직 1차전만 치렀다. 2차전이 남아 있다. 2차전은 항상 변수가 발생한다. 1차전에서 패한 팀이 2차전에서 상황을 뒤집고 싶어 하기 때문”이라며 “우리는 최선을 다해 경기에 임해야 한다”고 힘주어 말했다.

한편, UEFA는 PSG의 2차전 선발 라인업을 예상하면서 1차전 선발 라인업과 크게 다르지 않을 거로 전망했다. 골문은 마트베이 사포노프가 그대로 지키고, 수비라인도 멘데스와 파초, 마르퀴뇨스, 하키미가 형성할 거로 내다봤다.

중원 역시 네베스와 비티냐, 자이르 에머리가 포진한다. 다만 공격진은 1차전 때 교체로 들어가 멀티골을 터뜨린 크바라츠헬리아가 두에를 대신해 선발로 나서 바르콜라, 뎀벨레와 호흡을 맞출 거로 관측했다. 이대로라면 이강인은 1차전에 이어 2차전도 벤치에서 출발하게 된다.