[오피셜] ‘韓 월드컵 주의보 발령’ 입 가리고 대화 금지! FIFA 승인, “당연히 퇴장당해야 한다”

[골닷컴] 반진혁 기자 = 대한민국도 월드컵을 앞두고 주의해야 할 규정이 생겼다.

국제축구평의회(IFAB)는 29일 공식 채널을 통해 “차별적 행위를 숨기기 위해 입을 가리는 선수에게 레드카드를 주는 것을 만장일치로 승인했다”고 발표했다.

이어 “상대 선수와의 대치 상황에서 입을 가리는 선수는 레드카드를 받을 수 있다. 이러한 결정은 국제축구연맹(FIFA)가 주도하는 모든 주요 이해관계자와의 철저한 협의를 거쳐 이뤄졌다”고 덧붙였다.

FIFA의 지안니 인판티노 회장은 “선수가 입을 가리고 인종차별적인 발언을 한다면, 당연히 퇴장당해야 한다. 숨길 게 없다면, 말할 때 입을 가리지 않는다”며 환영하는 입장을 보인 것으로 알려졌다.

IFAB가 이번 규정을 도입한 이유는 인종차별 근절이다. 계기가 있었다.

레알 마드리드와 벤피카는 지난 2월 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 16강 플레이오프 1차전을 치렀다.

당시 벤피카의 잔루카 프레스티아니는 유니폼으로 입을 가리고 레알의 비니시우스와 설전을 벌였다.

이때 비니시우스는 프레스티아니로부터 인종차별을 당했다고 주장했지만, 입을 가리면서 명백한 증거를 확보할 수 없었다.

이후 프레스티아니의 발언은 인종차별이 아닌 동성애 혐오 발언을 알려졌고 6경기 출전 정지 징계를 받은 바 있다.

선수들은 그라운드에서 대화하는 과정에서 소리가 퍼지지 않고 잘 들리도록 손으로 입을 가리는 습관이 있다.

하지만, 이제는 위반 사항이다. 북중미 월드컵을 준비하는 대한민국도 예외는 아니다.

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