[오피셜] '日 SON' 미토마, 손흥민 넘어섰다! 토트넘전 환상 득점→4월 이달의 골 영예…역대 최다 수상

[골닷컴] 배웅기 기자 = 미토마 카오루(28·브라이턴 앤 호브 앨비언)가 프리미어리그(PL) 역사에 한 획을 그었다.

PL은 8일(이하 한국시간) 공식 홈페이지를 통해 "미토마가 토트넘 홋스퍼전(2-2 무승부)에서 터뜨린 놀라운 득점으로 4월 이달의 골을 수상했다"고 발표했다.

미토마는 지난달 19일 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 토트넘과 2025/26 PL 33라운드 원정 경기에서 전반 중반 교체 투입됐고, 0-1로 뒤지던 전반 추가시간 오른쪽 측면에서 올라온 파스칼 그로스의 크로스를 문전에서 왼발 발리 슛으로 연결하며 골망을 흔들었다.

당시 브라이턴은 후반 32분 사비 시몬스에게 실점을 허용하며 패색이 짙었으나 후반 추가시간 조르지뇨 뤼터의 극적인 동점골이 나오며 적지에서 귀중한 승점 1을 챙겼다.

미토마의 득점은 4월 이달의 골에도 선정됐다. 통산 세 번째 수상의 영예를 안은 미토마는 상이 신설된 2016/17시즌 이후 최다 수상자로 올라섰다. 브루노 페르난데스(맨체스터 유나이티드), 안드로스 타운센드(칸차나부리 파워)와 공동 1위다. 미토마는 2023년 8월과 2025년 2월 이달의 골을 수상한 바 있다.

통산 2회 수상 기록을 보유한 손흥민(33·로스앤젤레스 FC)도 넘어섰다. 손흥민은 토트넘 시절이던 2018년 11월과 2019년 12월 이달의 골을 수상했다. 특히 2019년 12월 이달의 골에 선정된 번리전 득점으로 2020 국제축구연맹(FIFA) 푸스카스상까지 거머쥐었다.

미토마는 2019년 가와사키 프론탈레에서 프로 데뷔했고, 2021년 여름 브라이턴에 합류하며 유럽 무대 도전장을 내밀었다. 이후 로얄 위니옹 생질루아즈에서 임대 생활을 한 뒤 2022/23시즌을 기점으로 주전을 차지했고, 통산 135경기 27골 21도움을 올리며 주축으로 자리매김했다.