[오피셜] '흥민이 형, 먼저 떠날게요' 침몰하는 LAFC 탈출한다…'핵심 공격수' 마르티네스, 미트윌란 전격 이적

[골닷컴] 배웅기 기자 = 부진의 늪에 허덕이고 있는 로스앤젤레스(LA) FC에 또 다른 악재가 닥쳤다.

미트윌란은 2일(한국시간) 공식 홈페이지에 다비드 마르티네스(20) 영입 소식을 전했다. 계약 기간은 오는 2031년 여름까지며, 축구 통계 매체 '트랜스퍼마크트'에 따르면 이적료는 730만 유로(약 115억 원)다. 이번 영입으로 미트윌란은 역대 최고 이적료 기록을 새롭게 쓰게 됐다.

2006년생인 마르티네스는 16세에 불과하던 지난 2022년 모나가스 SC 유니폼을 입고 프로 무대에 발을 내디뎠다. 가능성을 인정받아 2024년 겨울 LAFC로 적을 옮겼고, 통산 96경기 21골 10도움을 기록했다. 특히 올 시즌 29경기에 나서 10골 1도움을 올리며 손흥민(34), 드니 부앙가와 함께 주포로 활약했다.

이번 이적으로 마르티네스는 프로 데뷔 후 처음 유럽 무대에 도전장을 내밀게 됐다. 미트윌란은 올여름 다리오 오소리오가 크리스털 팰리스로 떠나면서 대체자 물색에 나섰고, 유사한 플레이 스타일을 지닌 마르티네스 영입으로 그 공백을 메우는 데 성공했다. 반면 LAFC는 핵심 자원인 마르티네스의 이탈로 공격진 운영에 비상이 걸렸다.

크리스티안 바흐 바크 미트윌란 스포츠 디렉터는 "마르티네스는 매우 어린 나이부터 프로 무대에서 뛰었고, 이미 높은 수준에서 여러 시즌을 경험했다. 이제 그는 유럽에서 새로운 도전을 이어갈 준비가 됐다. 우리는 마르티네스가 미트윌란에서 성장 과정의 다음 단계로 나아갈 수 있다고 믿는다"고 말했다.

이어 "미트윌란에는 마르티네스가 의지할 수 있는 또래 선수가 많고, 코치진에는 로드리고 프리에토가 있다. 우리는 마르티네스의 플레이 스타일과 강점이 구단이 추구하는 축구에 부합한다고 생각한다"며 기대감을 숨기지 않았다.

마르티네스는 "미트윌란이 내게 제시한 프로젝트에 확신이 있었다. 내가 올바른 곳에 왔다고 믿으며, 이 구단에 많은 것을 기여하고 싶다"며 "유럽에서 뛸 수 있길 항상 바랐다. 이제 꿈이 이뤄진 만큼, 주어진 기회에 최선을 다하겠다. 매 경기 모든 것을 쏟아내는 내 모습을 기대해도 좋다"고 소감을 밝혔다.