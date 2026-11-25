[골닷컴] 배웅기 기자 = 루빅손(33·대전하나시티즌)이 하나은행 K리그1 2026 36라운드 MVP로 선정됐다.

루빅손은 지난 21일 강릉하이원아레나에서 열린 강원FC전에서 역전골이자 결승골을 터뜨리며 대전의 3-1 승리를 이끌었다. 그는 후반 8분 강원 수비수 2명을 순식간에 제친 뒤 구석으로 강력한 슈팅을 꽂아 넣으며 팽팽하던 경기의 균형을 깨뜨렸다.

베스트 매치 역시 강원과 대전의 경기다. 강원은 전반 24분 최병찬의 선제골로 앞서 나갔지만, 전반 38분 디오고에게 동점골을 내줬다. 이후 후반 8분과 39분 각각 루빅손과 마사에게 실점하며 패배라는 결과를 받아들었다. 10경기 연속 무패(7승 3무)를 이어 간 대전은 루빅손, 김봉수, 디오고가 베스트 11에 이름을 올리며 베스트 팀으로도 선정됐다.

하나은행 K리그2 2026 33라운드 MVP는 루이스(33·수원삼성)의 몫으로 돌아갔다.

루이스는 21일 수원월드컵경기장에서 치러진 경남FC전에서 멀티골을 뽑아내며 수원의 3-1 승리를 견인했다. 그는 후반 19분 김주찬의 크로스를 강력한 헤더로 마무리한 데 이어 후반 26분에는 직접 얻어낸 페널티킥을 침착하게 성공시켰다. 이날 승리로 수원은 우승을 확정했다.

베스트 팀은 성남FC다. 성남은 21일 탄천종합운동장에서 펼쳐진 용인FC전에서 5-0 대승을 거뒀다. 김지혁, 김찬일, 프레이타스, 이재욱 등 다양한 포지션의 선수가 득점을 올린 성남은 탄탄한 수비를 바탕으로 14경기 만에 무실점 승리를 챙겼다.

베스트 매치는 22일 목동운동장에서 열린 서울 이랜드 FC와 충남아산FC의 경기다. 서울 이랜드는 후반 29분 에울레르의 선제골로 리드를 잡았지만, 후반 41분 카이오의 자책골로 동점을 허용하며 안방에서 1-1 무승부를 기록했다. 양 팀 모두 빠른 속도를 바탕으로 역습에 역습을 거듭하며 수준 높은 경기력을 연출했다.

[하나은행 K리그1 2026 36라운드 MVP, 베스트 팀·매치, 베스트 11]

MVP: 루빅손(대전)

베스트 팀: 대전

베스트 매치: 강원-대전(1-3)

베스트 11

FW: 안데르손(서울), 프리드욘슨(광주), 디오고(대전)

MF: 루빅손(대전), 서재민(인천), 김봉수(대전), 두현석(광주)

DF: 이주용(인천), 후안 이비자(인천), 세레스틴(제주)

GK: 구성윤

[하나은행 K리그2 2026 33라운드 MVP, 베스트 팀·매치, 베스트 11]

MVP: 루이스(수원)

베스트 팀: 성남

베스트 매치: 서울E-충남아산(1-1)

베스트 11

FW: 리마(안산), 루이스(수원), 세라핌(대구)

MF: 김주찬(수원), 툰가라(천안), 세징야(대구), 김지혁(성남)

DF: 베니시오(성남), 프레이타스(성남), 김정환(수원FC)

GK: 한태희(대구)