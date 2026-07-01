[오피셜] '홍명보호와 7위 차이' 네덜란드 쿠만 감독, 결국 지휘봉 내려놓기로…"월드컵 이렇게 끝나 마음 아프다"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 로날드 쿠만(63) 감독이 32강 탈락의 책임을 통감하고 네덜란드 국가대표팀 지휘봉을 내려놓는다.

쿠만은 1일(이하 한국시간) 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "네덜란드 감독으로서 시간을 마무리하기로 결정했다"며 "대표팀에서 마무리가 이런 방식으로 끝나 마음이 아프다. 그 누구보다도 내가 가장 실망하고 있고, 감독으로서 책임을 짊어지고자 한다"고 전했다.

이어 "또 최근 몇 년 동안 축구보다 더 중요한 것이 있다는 사실을 깨달았다. 축구는 내 인생이지만, 건강은 그 무엇과도 바꿀 수 없다. 진심으로 사랑하는 사람이 힘든 투병을 겪을 때 삶을 바라보는 관점은 달라진다. 아내 바르티나 쿠만은 병마와 싸우는 와중에도 내가 끝까지 대표팀 감독을 해낼 수 있도록 격려해 줬다. 말로 다할 수 없을 만큼 감사하다"고 이야기했다.

그러면서 "나는 복잡한 감정을 느끼며 대표팀과 이별한다. 대표팀 생활을 세계 정상으로 마무리하고 싶었지만, 그 꿈은 아쉽게도 이뤄지지 않았다. 하지만 그 무엇보다도 자부심이 남아 있다. 지금까지 모든 순간에 감사하다"고 덧붙였다.

네덜란드는 지난달 30일 멕시코 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 모로코와 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 32강전에서 1-1로 비긴 뒤 이어진 승부차기에서 2-3으로 패했다. 종합 순위에서는 27위에 자리했다.

후반 27분 코디 각포(리버풀)의 선제골로 앞서 나간 네덜란드는 후반 추가시간 이사 디오프(풀럼)에게 동점골을 허용했고, 정규시간과 연장전 이후 이어진 승부차기에서 무려 3명이 실축하며 무릎을 꿇었다.

사상 첫 FIFA 월드컵 우승 역시 다음 기회로 미루게 됐다. 유럽의 전통 강호로 손꼽히는 네덜란드는 그동안 메이저 대회 우승과 유독 인연이 없었다. 월드컵에서 무려 세 차례(1974 서독·1978 아르헨티나·2010 남아프리카공화국) 결승 무대에 올랐지만 모두 준우승에 머물렀다.

복수의 현지 매체에 따르면 네덜란드왕립축구협회(KNVB)는 차기 사령탑으로 아르네 슬롯 전 리버풀 감독의 선임을 고려하고 있다. KNVB는 오는 9월 개막하는 2026/27 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그에 앞서 신중히 새로운 사령탑을 선임하겠다는 계획이다.