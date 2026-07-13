[오피셜] '현대가 더비'에서 데뷔골 터트린 고교생, 정식 프로 선수 됐다! 전북현대, 김예건과 프로 계약

[골닷컴] 김형중 기자 = K리그1에 혜성처럼 나타난 고교생 미드필더 김예건(17, 전북현대)이 정식 프로 선수가 됐다.





전북현대는 구단 유스 출신의 ‘특급 유망주’ 김예건과 지난 9일 전북현대클럽하우스에서 정식 프로 계약을 체결하고 프로 선수로의 등록을 마쳤다고 밝혔다. 이번 계약은 전북현대 구단 역사상 최초로 ‘고등학교 재학 중 준프로에서 정식 프로로 전환’된 사례로, 단순한 신인 영입 이상의 의미를 갖는다.





그동안 전북현대는 김정훈, 김준홍, 강상윤 등 걸출한 준프로 선수들을 배출해왔으나, 이들 모두 고등학교 졸업 예정 시점인 이듬해 1월에 정식 프로 계약을 맺는 것이 관례였다. 반면 고교 재학 상태에서 준프로 신분을 벗고 곧바로 정식 프로 계약을 체결한 것은 김예건이 처음이다.





김예건은 어린 시절부터 국내 최고의 유망주 중 한 명으로 평가 받았다. 뛰어난 기본기와 경기 이해도, 탁월한 기술을 바탕으로 각급 연령별 대표팀에 꾸준히 선발됐으며, 현재도 대한민국 연령별 대표팀의 핵심 자원으로 활약하며 미래 한국 축구를 이끌 재목으로 기대를 모으고 있다.





올해 전북 N팀에서 데뷔하여 K3리그 성인무대에 첫 발을 내딛은 김예건은 총 11경기(출전시간 520분)에 출전하여 프리킥 골을 포함 총 3골을 득점하여 예열을 마친 후 6월 중순 전북 A팀에 합류하여 훈련을 진행해왔다. 이어 기대에 부응하듯 지난 4일 K리그1 16라운드 강원FC전에 데뷔해 환상적인 드리블 돌파를 선보인 뒤, 11일17라운드 울산HD와의 ‘현대가 더비’에서는 득점포까지 터트리며 자신의 가치를 증명했다.





그는 울산전 후반전 교체로 나와 팀의 세 번째 골을 터트렸다. 리그 정상급 미드필더 토마스의 볼을 빼앗아 치고 들어가며 오른발로 때린 슈팅이 리그 최고 수문장 조현우를 지나 골망을 흔들었다. 이 골은 17세 11개월 4일의 나이로 터트린 득점으로 K리그 역대 최연소 득점 7위에 해당한다.





라이벌전에서 데뷔골을 폭발한 그는 팬들에게 자신의 이름 석 자를 알렸다. 또한 더 이상 유망주가 아니라 1군에서도 통하는 자원임을 입증했다. 경기 후 정정용 감독도 "천군만마를 얻은 것 같다"라며 그의 활약을 반겼다.





이번 김예건의 초고속 정식 프로 전환은 전북이 자랑하는 동대부속 금산중 - 전주영생고의 유스 시스템과 성인 무대 징검다리 역할을 하는 N팀 운영의 유기적 결합이 만들어낸 최고의 결실이라 할 수 있다. N팀에서 성인 무대 경쟁력을 끌어 올렸고, 이 경험을 바탕으로 K리그에서도 당차게 활약한 것이다.





김예건은 "어린 시절부터 꿈꾸던 전북현대에서 고등학생 신분으로 정식 프로 계약을 맺게 되어 대단히 영광스럽고 가슴이 벅차다. 구단 역사상 최초라는 타이틀에 걸맞게, 자만하지 않고 선배들에게 열심히 배우며 전주성을 찾아주시는 팬분들께 감동을 드리는 선수가 되겠다"라고 전했다.