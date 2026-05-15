[오피셜] ‘햄스트링 부상’ 미토마 결국 제외…“북중미 월드컵 우승 도전” 日 최종명단 발표 ‘유럽파 23명’

[골닷컴] 강동훈 기자 = 2026 북중미 월드컵 우승을 목표로 하는 일본이 최종명단(26명)을 발표했다. 최근 햄스트링(허벅지 뒤 근육) 부상을 당하면서 최소 8주 동안 전열에서 이탈할 거로 전망된 ‘에이스’ 미토마 카오루(28·브라이턴 앤 호브 알비온)는 결국 제외됐다.

모리야스 하지메 감독은 15일 일본 도쿄의 프린스 호텔에서 기자회견을 열고 북중미 월드컵 최종명단을 발표했다. 총 26명 가운데 유럽파가 무려 23명인 최종명단에는 주장 엔도 와타루를 비롯하여 도안 리츠, 스즈키 자이온, 이토 준야, 이토 히로키, 카마다 다이치, 쿠보 다케후사 등 그동안 주축으로 활약한 선수들이 이름을 올렸다.

특히 “월드컵에 출전하는 것이 현재 제 첫 번째 목표”라고 밝힌 엔도는 그 목표를 이뤘다. 그는 발목 인대가 끊어지는 심각한 부상을 당하면서 북중미 월드컵 참가가 불투명했지만 인공 인대를 삽입한 후 빠른 회복세 속에 최종명단에 승선했다.

A매치 144경기에 출전한 베테랑 나가토모 유토도 발탁, 아시아 출신 선수 최초로 5번째 월드컵에 참가한다. 1986년생으로 어느덧 마흔을 코앞에 둔 나가토모는 2008년 A매치 데뷔전을 치른 이래 2010 남아공 월드컵을 시작으로 2014 브라질 월드컵, 2018 러시아 월드컵, 그리고 2022 카타르 월드컵 모두 참가했다.

또 토미야스 타케히로가 2년 만에 모리야스 감독의 부름을 받았다. 토미야스는 2024년 6월 A매치 이후 부상과 이적 이슈 등을 이유로 그동안 소집되지 못했다. 그러다 지난겨울 아약스에 입단한 후 실전 감각을 다시 쌓았고, 결국 발탁되면서 2회 연속 월드컵에 참가한다.

일본은 다만 ‘에이스’ 미토마가 빠지게 되면서 전력 손실이 불가피해졌다. 최근 햄스트링 부상을 당하면서 최소 회복 기간이 8주로 예상된 그는 북중미 월드컵 개막 전까지 돌아오지 못하게 되면서 끝내 최종명단에 이름을 올리지 못했다. 전방 십자인대가 파열된 미나미노 타쿠미도 최종명단에서 제외됐다.

한편, “우승을 목표로 하겠다”고 선언한 모리야스 감독이 이끄는 일본은 북중미 월드컵에서 네덜란드, 튀니지, 스웨덴과 함께 F조에 속했다. 일본은 오는 31일 도쿄에서 아이슬란드와 평가전이자 출정식을 치른 후 미국으로 출국할 예정이다.

◆ 2026 북중미 월드컵 일본 최종명단(26명)

▲ 골키퍼(GK) = 스즈키 자이온(파르마 칼초), 하야카와 토모키(가시마 앤틀러스), 오사코 케이스케(산프레체 히로시마)

▲ 수비수(DF) = 나가토모 유토(FC도쿄), 다니구치 쇼고(신트트라위던), 세코 아유무(르아브르), 스가와라 유키나리(베르더 브레멘), 스즈키 준노스케(코펜하겐), 와타나베 츠요시(페예노르트), 이타쿠라 코, 토미야스 타케히로(이상 아약스), 이토 히로키(바이에른 뮌헨),

▲ 미드필더(MF) = 다나카 아오(리즈 유나이티드), 도안 리츠(아인트라흐트 프랑크푸르트), 사노 카이슈(마인츠), 스즈키 유이토(프라이부르크), 엔도 와타루(리버풀), 카마다 다이치(크리스털 팰리스)

▲ 공격수(FW) = 고토 케이스케(신트트라위던), 나카무라 케이토(스타드 드 랭스), 마에다 다이젠(셀틱), 시오가이 켄토(볼프스부르크), 오가와 코키(네이메헌), 우에다 아야세(페예노르트), 이토 준야(KRC헹크), 쿠보 타케후사(레알 소시에다드)