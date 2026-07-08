[오피셜] '한국은 그저 부럽다' 일본, 또 한 명의 빅 리거 탄생…'최연소 대표팀 데뷔' 사토, 발렌시아 전격 이적

[골닷컴] 배웅기 기자 = 일본 축구계에 또 한 명의 빅 리거가 탄생했다. 사토 류노스케(19)가 발렌시아 유니폼을 입는다.

발렌시아는 7일(한국시간) 공식 홈페이지를 통해 사토 영입을 발표했다. 계약 기간은 오는 2031년까지이며, 사토는 이번 이적으로 발렌시아에서 뛰는 최초의 일본 선수가 됐다. 복수의 현지 매체에 따르면 이적료는 400만 유로(약 69억 원)다.

2006년생의 사토는 2023년 16세의 어린 나이에 프로 데뷔하며 주목받았다. 지난해 파지아노 오카야마로 임대 이적해 28경기 6골 2도움을 올렸고, 도쿄 복귀 후 추춘제 전환을 앞두고 반년간 진행된 2026 J1 백년구상 리그 동부에서는 19경기 6골 1도움을 뽑아내며 베스트 11에 선정됐다.

가능성을 인정받아 일본 국가대표팀 데뷔까지 이뤘다. 사토는 지난해 6월 인도네시아와 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 아시아 3차 예선 C조 10차전(6-0 승리)에서 교체 출전해 18세 237일의 나이에 A매치 데뷔전을 치렀고, 역대 최연소 출전 기록을 경신했다. 지난해에는 일본의 2025 동아시아축구연맹(EAFF) E-1 챔피언십 우승을 견인했다.

비록 2026 월드컵 최종 명단에는 승선하지 못했지만, 빅 리그 입성으로 아쉬움을 달랠 수 있게 됐다. 일본 매체 '스포니치 아넥스'의 지난달 15일 보도에 의하면 사토는 페예노르트 로테르담의 제안을 받기도 했지만, 고심 끝에 발렌시아 이적을 택했다.

발렌시아는 "사토는 오른쪽, 왼쪽, 중앙을 가리지 않고 다양한 역할을 수행하는 미드필더다. 빠른 속도, 기술, 연계 능력을 갖춘 데다 일대일 상황에서도 강점을 보인다"며 "일본의 유소년 명문 도쿄 출신으로 2023년 불과 16세의 나이에 프로 데뷔전을 치렀고, 이후 아시아에서 가장 주목받는 유망주 중 한 명으로 떠올랐다"고 설명했다.

다만 1군 데뷔는 다소 미뤄질 전망이다. 발렌시아 소식을 전하는 스페인 '트리뷰나 데포르티바'는 7일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "사토는 발렌시아 1군에서 뛸 예정이지만, 구단은 19세라는 점을 활용해 그를 메스타야(2군)에 등록했다"며 "사토는 1군 명단에 포함되지 않아 비자 발급에 시간이 걸리고 있다. 발렌시아는 다음 시즌 개막 전까지 관련 절차를 마무리할 계획"이라고 전했다.