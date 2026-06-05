[오피셜] '파죽의 8G 무패→승격 도전' 화성 차두리 감독, 5월 'flex 이달의 감독상' 수상

[골닷컴] 배웅기 기자 = 화성FC 차두리(45) 감독이 5월 'flex 이달의 감독상'을 수상했다.

차두리 감독이 이끄는 화성은 5월 열린 하나은행 K리그2 2026 5경기에서 4승 1무를 거두며 무패 행진을 달렸다. 화성은 최근 8경기 연속 무패(6승 2무)를 기록하며 5위(14경기 7승 4무 3패·승점 25)를 마크했다.

화성은 지난달 첫 경기였던 10라운드 안산그리너스전에서 2-0으로 승리하며 기분 좋은 출발을 했고, 11라운드 수원FC전에서 1-1로 비겼다. 이어 12라운드에서는 선두 부산아이파크를 3-2로 꺾었고, 13라운드와 14라운드에서 각각 충북청주FC(3-2 승리)와 경남FC(2-0 승리)를 제압하며 3연승을 달성했다.

차두리 감독은 경남전 당시 "선수단에 첫 3연승을 축하하고 싶다. 시작부터 집중력 있는 모습을 보였고, 상대 공간을 빠르게 공략하며 많은 기회를 만들었다"며 "모두 제 몫을 잘해 주고 있다. 골을 넣은 선수뿐 아니라 보이지 않는 곳에서 묵묵히 제 역할을 해 준 선수들에게도 고맙다"고 선수단에 3연승의 공을 돌린 바 있다.

무패 행진을 질주하는 동안 경기 내용 역시 만점이었다. 화성은 5경기에서 11골 5실점을 기록했고, 두 차례 무실점 경기를 펼치며 공수에서 안정적인 모습을 보였다.

이번 수상은 화성의 상승세를 이끈 차두리 감독의 지도력이 인정받은 결과다. 차두리 감독이 이달의 감독상을 수상한 것은 이번이 처음이다.