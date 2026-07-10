[오피셜] ‘특급 크랙’ 영입해 공격진 보강한 화성FC…‘차두리 감독과 사제의 연’ 손승범 임대 합류

하반기 상위권 도약을 노리는 화성FC가 ‘특급 크랙’ 손승범을 임대 영입해 공격진을 강화했다.

손승범은 오산고 재학 시절 K리그 유스 챔피언십 우승을 이끌며 일찌감치 주목받았다. 이후 2023년 FC서울에서 프로 무대에 데뷔한 후 K리그1에서 데뷔골을 기록하며 기대에 걸맞은 활약을 펼쳤고, 연령별 국가대표로 발탁되면서 기량을 인정받았다.

좌우 측면을 모두 소화할 수 있는 다용도 공격 자원인 손승범은 공을 잡는 순간 직선적인 돌파가 주특기다. 특히 수비수와 일대일 상황에서 과감하게 승부를 걸면서 돌파를 시도한다. 순간 가속이 빨라 역습 상황에서 특히 위력적이며, 뒷공간이 열렸을 때 파고드는 침투 타이밍이 좋다는 평가를 받는다.

손승범은 또 전술적 활용 폭이 넓다는 점도 강점으로 꼽힌다. 좌우 측면을 모두 소화할 수 있고, 측면에서 중앙으로 파고들며 슈팅까지 연결하는 움직임도 갖췄다. 스피드와 돌파, 전술적 유연성까지 갖춘 손승범은 하반기 화성FC 공격의 새로운 활로를 열어줄 것으로 기대를 모은다.

손승범은 “어린 시절 저의 성장을 함께해주신 스승분들과 프로 무대에서 다시 만나게 돼 감회가 남다르다”고 소감을 밝힌 후 “빠르게 팀에 녹아들어 팬분들께 좋은 모습으로 인사드리겠다”고 각오를 다졌다.

한편, 화성FC는 약 한 달간의 월드컵 휴식기 동안 조직력을 다듬은 뒤 오는 11일 화성종합경기타운에서 열리는 파주 프런티어 FC와 하나은행 K리그2 2026 17라운드 홈경기를 치른다. 현재 순위표 6위(승점 25)에 올라 있는 화성FC는 하반기 상위권 도약을 목표로 삼고 있다.