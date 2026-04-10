[오피셜] '클롭풀' 전성기 이끈 로버트슨, 리버풀 떠난다…올여름 9년 동행 마무리 "이 구단은 내게 모든 것"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 앤디 로버트슨(32)이 리버풀과 9년 동행을 마무리한다.

리버풀은 10일(한국시간) 공식 홈페이지를 통해 "로버트슨이 올 시즌을 끝으로 리버풀에서 선수 생활을 마감한다. 아홉 시즌 동안 눈부신 활약을 펼친 그는 올여름 계약 만료와 동시에 팀을 떠날 것"이라고 발표했다.

로버트슨은 지난 2012년 아마추어 팀인 퀸즈 파크 소속으로 성인 무대에 발을 내디뎠다. 당시만 해도 마트 캐셔, 티켓 판매원 등 부업을 병행하며 경제 활동을 하던 로버트슨은 이듬해 여름 던디 유나이티드로 이적하며 두각을 나타내기 시작했다.

던디에서 통산 44경기 5골 6도움을 기록하며 가능성을 인정받은 로버트슨은 2014년 여름 헐 시티로 적을 옮겼고, 2015/16시즌 팀의 프리미어리그(PL) 승격을 이끄는 등 군계일학의 모습을 보였다.

2017년 여름 마침 레프트백을 물색하던 리버풀의 눈에 들었고, 케빈 스튜어트와 사실상 트레이드 형식으로 유니폼을 갈아입게 됐다. 이후 로버트슨은 통산 373경기 13골 69도움을 올렸고, 모든 메이저 대회에서 우승 메달을 목에 걸며 명실상부 레전드로 자리매김했다.

로버트슨은 "우리는 이번 시즌을 가능한 한 긍정적인 분위기로 마무리할 의무가 있다. 그것이 지금부터 시즌이 끝날 때까지 나를 지탱해 줄 원동력이 될 것이다. 결코 포기하지 않을 것"이라고 운을 뗐다.

이어 "(리버풀에서) 내 여정이 막바지에 다다랐다는 것을 잘 알고 있다. 정말 놀라운 여정이었다. 이 구단과 팬을 비롯한 모든 구성원은 내게 모든 것을 의미한다. 마지막 날까지 리버풀을 위해 모든 것을 바칠 것이며 지난 9년 동안 그렇게 해 왔다고 생각한다"며 "지금은 과도한 감정을 드러내거나 카메라 앞에서 눈물을 흘릴 때가 아니다. 나는 여전히 선수단을 돕고 팬들에게 좋은 순간을 선사하는 데 전념하고 있다. 바라건대 우리가 해 낼 수 있길 바란다. 어쩌면 시즌 막바지에는 카메라 앞에서 눈물을 흘리는 내 모습을 보게 될지 모른다"고 전했다.

이로써 리버풀은 위르겐 클롭(58·레드불 글로벌 축구 총괄)이 재임하던 시절 활약한 선수가 단 3명(알리송 베케르·조 고메스·버질 반 다이크) 남게 됐다. 복수의 현지 매체에 따르면 로버트슨은 토트넘 홋스퍼, 아틀레티코 마드리드 등과 연결되고 있다.