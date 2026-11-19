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내년 6월 브라질에서 개막하는 국제축구연맹(FIFA) 월드컵을 준비하는 한국 여자축구가 카탈루냐 원정에 나설 소집명단(23명)을 확정했다.

이번 소집명단에서는 김민영(화천 KSPO)과 한민서(고려대)가 처음으로 발탁됐다. 김민영은 부상으로 빠진 김민정(인천 현대제철)의 공백을 메울 자원으로 선택받았다. 소집명단에서 유일한 대학 선수인 한민서는 올해 9월 폴란드에서 개막한 FIFA 20세 이하(U-20) 여자 월드컵 8강 진출의 주역으로 활약했다.

해외파도 대거 돌아온다. 지난 아시안게임에 참가하지 못했던 김신지(데포르티보 알라베스), 박수정(AC밀란), 전유경, 이은영(이상 몰데FK), 이금민(버밍엄 시티 WFC), 케이시 유진 페어(페예노르트 로테르담)가 모두 복귀했다. 정민영, 추효주(이상 오타와 래피드)와 남승은(버니즈 군마)까지 해외파는 총 9명이다.

WK리그 정규리그 1위와 전국체전 우승에 이어 코리아컵 정상을 노리는 수원FC 위민에서는 지소연을 포함해 김혜리, 윤수정, 이유진, 최유리 등 주축 선수 무려 7명이 발탁됐다. 이유진은 1년 7개월 만에 복귀했다.

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태극낭자들은 오는 24일 인천국제공항에서 소집돼 곧바로 출국한다. 카탈루냐에서는 두 차례 평가전을 치른다. 28일 카탈루냐(에스타디 나르시스 살라)와 맞붙고 이어 12월 2일에는 벨기에(올로트의 에스타디 무니시팔 돌로트)와 격돌한다.

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◆ 한국 여자축구 카탈루냐 원정 소집명단(총 23명)

▲ 골키퍼(GK) = 김경희(수원FC), 김민영(화천 KSPO)

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▲ 수비수(DF) = 고유진(인천 현대제철), 김혜리, 이유진, 한다인(이상 수원FC 위민), 노진영(경주 한수원), 이민화(화천 KSPO), 남승은(버니즈 군마), 추효주(오타와 래피드)

▲ 미드필더(MF) = 강채림(강진 스완스), 김민지(서울시청), 윤수정, 지소연, 최유리(이상 수원FC 위민), 한민서(고려대학교), 김신지(데포르티보 알라베스), 박수정(AC밀란), 이금민(버밍엄 시티 WFC), 이은영(몰데FK), 정민영(오타와 래피드,)

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▲ 공격수(FW) = 전유경(몰데FK), 케이시 유진 페어(페예노르트 로테르담)