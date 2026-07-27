[오피셜] ‘차두리호’ 화성FC, 공격진 무게감 더했다! K리그서 검증된 ‘특급’ 최전방 공격수 일류첸코 영입

프로축구 K리그2 화성FC가 K리그 무대에서 확실한 득점력을 증명해 온 독일·러시아 국적 최전방 공격수 일류첸코를 영입해 최전방 공격진을 강화했다.

1990년생 일류첸코는 지난 2019년 포항 스틸러스 유니폼을 입으면서 처음 K리그 무대에 입성했고 이후 전북 현대, FC서울, 수원 삼성 등 주요 명문 구단들을 거치며 해마다 확실한 결정력을 입증한 정상급 최전방 공격수다. K리그 통산 8년 차 베테랑으로서 풍부한 경험과 결정력을 고루 갖췄다는 평가를 받는다.

일류첸코의 최대 강점은 우수한 신체 조건을 바탕으로 한 강력한 제공권과 완벽한 포스트 플레이다. 최전방에서 수비를 압도하는 피지컬 싸움은 물론이고, 뛰어난 골문 앞 집중력과 주변 동료를 활용하는 영리한 연계 능력까지 갖춰 전형적인 육각형 포워드의 정석을 보여준다.

화성FC는 압도적인 타겟팅 플레이와 높은 득점 결정력을 갖춘 일류첸코의 합류로 공격 전술의 완성도를 끌어올리는 한편, 하반기 승점 사냥을 위한 확실한 해결사를 구축하게 됐다. 일류첸코는 “화성FC에 오게 되어 기쁘고, 새로운 도전들이 매우 기대된다. 구단이 원하는 목표를 이룰 수 있도록 함께 달려나가겠다”고 소감을 전했다.