[오피셜] ‘조현우와 함께 최후방 지킨다’ 울산, 베테랑 수문장 황병근 수혈

[골닷컴] 이현민 기자 = 울산 HD가 베테랑 골키퍼 황병근을 수혈했다.

울산은 8일 “국가대표 수문장 조현우와 함께 구단의 최후방을 더욱 두터이 할 베테랑 골키퍼 황병근을 영입했다”고 밝혔다. 원활한 골키퍼 운영과 리스크 관리를 위해 K리그 무대에서 뼈가 굵은 황병근을 전격 영입하며 최후방에 무게를 더했다.

1994년생인 황병근은 올해 프로 12년 차로, 193cm의 압도적인 신체 조건을 바탕으로 선방 능력과 공중볼 경합이 뛰어나다. 지난 2015년 전북 현대에서 프로에 데뷔한 후 상주 상무, 김천 상무, 부산 아이파크, FC안양을 거치며 K리그1과 K리그2 무대를 두루 경험했다. 코리아컵은 물론, 아시아 최고 무대인 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그(ACL) 출전 경험까지 보유하고 있어 최상위 성적을 노리는 울산의 스쿼드 운영에 가장 최적화된 자격요건을 갖췄다는 평가다.

황병근의 가장 큰 강점은 ‘무실점 제조 능력’이다. K리그1 통산 30경기에서 무려 11경기 무실점으로 출전 경기 중 1/3이 넘는 경기에서 클린시트를 기록 중이다. 경기당 실점도 출전 경기 수와 유사한 안정적인 방어율을 보이며 유사시 언제든 본인의 능력을 발휘할 수 있는 자원이다.

경기 외적인 면에서도 황병근의 합류는 구단에 플러스 요인이다. 그의 성실한 태도와 쾌활한 성격이 선수단 내부 분위기를 밝힘과 동시에, 팀의 중심을 잡는 든든한 고참 역할을 수행할 것으로 기대를 모은다.

황병근은 “울산 HD에 합류하게 돼 영광이다. 하반기 코리아컵과 선두 경쟁 등 빡빡한 일정 속에서 팀이 나를 필요로 하는 순간이 반드시 올 거라 생각하고 있다. 언제든 투입돼도 골문을 완벽히 지킬 수 있도록 성실하게 준비하겠다. 팀의 트로피를 위해 최후방에서 헌신하는 선수가 되겠다”는 입단 소감을 밝혔다.

메디컬 테스트를 비롯한 모든 입단 절차를 마친 황병근은 즉시 울산 선수단 훈련에 합류했다.