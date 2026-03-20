[오피셜] '제2의 이강인' 김예건, K리그 무대 밟는다! 전북과 준프로 계약…"전주성 누비며 기쁨 드리는 선수 될 것"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 전북현대가 유소년 팀 출신의 '제2의 이강인' 김예건(17·영생고)과 준프로 계약을 체결했다.

2008년생의 김예건은 금산중(전북 U15) 입단 당시부터 주목을 받았던 선수로 또래 연령대에서 가장 뛰어난 기량과 성장 가능성을 인정받아 온 유망주다.

김예건은 금산중 시절부터 전국 대회에서 두각을 나타냈고, 전북 유소년 시스템에서 성장하며 팀의 경쟁력 강화에 기여해 왔다. 이후 영생고(전북 U18)에 진학한 뒤에도 꾸준한 활약을 이어가며 핵심 자원으로 자리매김했다.

대한민국 연령별 국가대표팀에서 활약 역시 돋보인다. U17 대표팀의 핵심 미드필더로 활약하고 있는 김예건은 2025 아시아축구연맹(AFC) U17 아시안컵, 2025 국제축구연맹(FIFA) U17 월드컵 등 주요 국제 무대에서 중원 사령관 역할을 수행한 바 있다.

전북은 유소년 단계에서 검증된 선수를 조기에 성인 무대로 연결하는 시스템을 통해 지속적으로 1군 자원을 배출하고자 하는 비전을 제시해 왔다. 이번 계약 역시 이러한 육성 철학의 연장선으로 유망주에게 일찌감치 프로 경험을 제공해 경쟁력을 극대화하고자 하는 전략적인 결정이다.

김예건은 전북 N 훈련 및 일정에 함께하며 단계적으로 프로 무대 적응을 이어갈 예정이다.

김예건은 "동경해 온 전북이라는 최고의 팀과 준프로 계약을 맺게 돼 영광이다. 금산중 시절부터 지금까지 한 단계씩 성장할 수 있도록 도와주신 지도자분들과 구단에 감사드린다"며 "준프로 선수로서 책임감을 갖고 많이 배워 전주성을 누비며 팬분들께 기쁨을 드리는 선수가 되겠다"고 밝혔다.

이도현 단장은 "김예건은 어린 시절부터 성장 가능성을 인정받아 온 선수로 전북 유소년 시스템을 통해 꾸준히 발전해 왔다"며 "프로 무대에서도 잠재력을 발휘할 수 있도록 체계적인 지원을 이어갈 계획"이라고 전했다.