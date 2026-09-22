[오피셜] '제주 돌풍 주역' 이탈로, K리그1 30R MVP 선정…K리그2 27R MVP는 서울 이랜드 박재용

[골닷컴] 배웅기 기자 = 제주SK의 돌풍을 이끌고 있는 이탈로(29)가 하나은행 K리그1 2026 30라운드 MVP로 선정됐다.

이탈로는 20일 강릉하이원아레나에서 열린 강원FC전에서 전반 36분 결승골을 터뜨렸고, 공수에서 활발한 움직임을 보이며 제주의 1-0 신승을 견인했다.

베스트 매치는 지난 19일 안양종합운동장에서 펼쳐진 FC안양과 울산 HD의 경기다. 안양은 전반 27분 마테우스가 환상적인 중거리 슈팅으로 선제골을 뽑아냈지만, 후반 9분 이동경에게 동점골을 허용했다. 이후 후반 16분 엘쿠라노가 직접 얻은 페널티킥을 성공시키며 2-1로 승리했다.

베스트 팀은 포항스틸러스다. 포항은 20일 상주시민운동장에서 치러진 FC서울전에서 2-1로 이겼다. 전반 3분과 39분 각각 니시야 켄토와 황서웅의 연속골로 앞서 나간 포항은 후반 5분 클리말라에게 만회골을 허용했지만, 이후 추가 실점을 내주지 않으며 귀중한 승점 3을 챙겼다.

하나은행 K리그2 2026 27라운드 MVP는 박재용(26·서울 이랜드 FC)의 몫으로 돌아갔다.

박재용은 19일 목동운동장에서 열린 대구FC전에서 결승골을 폭발하며 서울 이랜드의 2-1 신승을 이끌었다. 박재용은 1-1로 팽팽한 균형을 이루던 후반 6분 박스 안에서 침착한 마무리로 올 시즌 10호 골을 기록했다.

베스트 매치 역시 서울 이랜드와 대구의 경기다. 이날 서울 이랜드는 전반 29분 조준현의 선제골이자 프로 데뷔골로 앞서 나갔지만, 전반 42분 데커스에게 동점골을 허용했다. 이후 후반 6분 박재용이 결승골을 터뜨리며 2-1로 승리했다. 베스트11에 오스마르, 조준현, 박재용이 이름을 올린 서울 이랜드는 베스트 팀에도 선정됐다.

[하나은행 K리그1 2026 30라운드 MVP, 베스트 팀·매치, 베스트11]

MVP: 이탈로(제주)

베스트 팀: 포항

베스트 매치: 안양-울산(2-1)

베스트11

FW: 황서웅(포항), 티아고(전북), 고재현(김천)

MF: 마테우스(안양), 이탈로(제주), 니시야 켄토(포항), 강윤성(대전)

DF: 토비아스(제주), 이정택(김천), 박찬용(포항)

GK: 김정훈(안양)

[하나은행 K리그2 2026 27라운드 MVP, 베스트 팀·매치, 베스트11]

MVP: 박재용(서울E)

베스트 팀: 서울E

베스트 매치: 서울E-대구(2-1)

베스트11

FW: 김종민(충남아산), 박재용(서울E), 최기윤(수원FC)

MF: 이종언(충북청주), 조준현(서울E), 구본철(수원FC), 이시헌(김포)

DF: 델란(수원FC), 오스마르(서울E), 김태한(김포)

GK: 손정현(김포)