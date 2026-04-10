[오피셜] ‘제주와 바이에른 뮌헨 친선경기’ 8월 4일 Audi Football Summit 2026 개최

[골닷컴] 반진혁 기자 = 제주SK와 바이에른 뮌헨이 대결한다.

제주는 10일 “바이에른 뮌헨이 오는 8월 4일 제주특별자치도에서 글로벌 프리시즌 투어인 ‘Audi Football Tour’의 서막을 연다”고 밝혔다.

올해로 10회째를 맞은 ‘Audi Football Tour'는 오는 8월 1일부터 8일까지 진행되며, 바이에른 뮌헨 선수단은 한국에 이어 중국, 홍콩을 차례로 방문한다.

‘Audi Football Tour'는 지금까지 9번 개최됐으며, 코로나19 팬데믹 기간 동안 두 번의 디지털 에디션이 추가됐다. 그동안 미국, 일본, 중국, 싱가포르, 서울 등 전 세계 주요 도시에서 개최됐다.

바이에른 뮌헨은 오는 8월 4일 제주월드컵경기장에서 제주와 친선경기를 치르게 됐다. 경기 하루 전날 오픈 트레이닝까지 선보일 예정이다.

바이에른 뮌헨의 두 번째 방한이다. 지난 2024년 8월 3일 서울월드컵경기장에서 치른 토트넘 홋스퍼와 친선경기를 치른 기억이 있다.

바이에른 마케팅 및 세일즈 이사회 멤버 루벤 카스퍼는 “10번째 아우디 서머 투어를 통해 다시 아시아 팬들을 만날 수 있게 되어 기쁘다. 축구에서 ‘10번’은 영감과 속도를 상징한다. 비전을 확장하는 계기가 될 것이다”며 기대감을 드러냈다.

제주의 조자룡 대표는 “바이에른 뮌헨과 제주에서 친선경기를 치르게 되어 설렌다. 모두에게 잊지 못할 축제의 장이 되길 바란다”고 전했다.

사진=제주SK