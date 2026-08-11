[오피셜] '정정용호' 전북, 브라질 출신 윙어 도도 전격 영입…"우승 위해 도움 되겠다"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 전북현대가 정정용 감독 체제에서 반등을 꾀한다.

전북은 11일 "브라질 출신 윙어 도도를 영입해 공격진의 파괴력을 대폭 강화했다"고 밝혔다.

2001년생인 도도는 2021년 바레투스 SP 유니폼을 입고 프로 무대에 발을 내디뎠다. 이후 코임브라 EC, 빌라 노바, 고이아스, AA 폰치 프레타, 클루비 나우치쿠 카피바리비에 몸담았다.

지난 시즌에는 빌라 노바에서 캄페오나투 브라질레이루 세리 B 44경기 3골 4도움을 기록하며 꾸준한 경기력을 보였고, 올 시즌을 앞두고는 나우치쿠로 임대 이적해 팀의 핵심 공격 자원으로 자리 잡았다.

도도는 빠른 속도와 민첩한 움직임을 바탕으로 상대 수비진 사이 공간을 공략하는 공격형 미드필더로, 양측면 윙어까지 소화할 수 있는 멀티 플레이어다. 특히 좁은 공간에서 기술적인 플레이, 드리블, 과감한 슈팅 능력 등이 강점으로 평가된다.

전북은 "도도의 가능성을 높이 평가해 영입을 추진했다. 또한 브라질 무대에서 경쟁력을 입증한 만큼 중장기적인 전력 강화까지 이룰 수 있을 전망"이라고 도도 영입 배경을 설명했다.

도도는 "전북이 굉장한 구단이라는 점을 알고 있다. 매우 기쁘고 영광"이라며 "새로운 도전을 시작하게 된 만큼 하루빨리 제 능력을 보여 드리고 싶다. 전북이 목표로 하는 우승을 위해 팀에 도움이 되는 선수가 되겠다"고 전했다.