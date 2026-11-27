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리오넬 메시(39)가 카를로스 테베즈(42·이상 아르헨티나) 공식 은퇴경기에 참가한다.

27일(한국시간) 글로벌 스포츠 전문 매체 ESPN에 따르면 테베즈는 자신의 은퇴경기에 메시가 참석한다고 알렸다. 실제 테베즈는 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 메시의 참석을 발표하면서 “세계 최고의 선수를 제 은퇴경기에 초청할 수 있어서 영광”이라고 말했다.

테베즈는 내달 20일 아르헨티나 부에노스아이레스의 라 봄보네라(보카 주니어스 홈구장)에서 미루고 미뤄온 은퇴경기를 개최한다. 지난 2021년 현역 은퇴를 선언한 지 5년 만이다. 테베즈는 보카 주니어스 팬들에게 제대로 작별 인사를 하기 위해 은퇴경기를 추진한 것으로 전해졌다.

자신의 은퇴경기에 현역 시절 함께 했던 스타 플레이어를 최대한 많이 초청해 한 자리에 모으고 싶다는 바람을 전한 테베즈는 실제로 은퇴경기를 한 달여 앞두고 세르히오 아구에로와 마르틴 팔레르모, 잔루이지 부폰, 레안드로 파레데스, 리오 퍼디낸드가 자신의 은퇴경기에 참석한다고 밝혔다. 이들 모두 테베즈와 깊은 인연이 있는 선수들이다.

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그리고 이날 국가대표팀에서 오랜 시간 함께 했던 메시의 참가도 확정했다. 테베즈와 메시는 2005년부터 2015년까지 10년 동안 국가대표팀에서 함께 뛰었다. 특히 이 기간 월드컵 2회(2006·2010년)와 코파 아메리카 3회(2007·2011·2015년) 등 메이저대회에서 희로애락을 함께했다.

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테베즈는 메시를 두고 “타고난 천재”라며 “다른 별에서 온 선수 같다”고 극찬했고, 한때 메시가 국가대표팀에서 메이저대회 무관의 한을 깨지 못할 시기에 팬들로부터 거센 질타를 받자 “선수가 부진하면 지적할 수는 있다. 그러나 조국을 위해 헌신하지 않는다는 말도 안 되는 소리는 용서할 수 없다. 그런 식으로 선수를 깎아내려선 안 된다”고 옹호했다.

한편, 테베즈는 크리스티아누 호날두를 비롯해 후안 로만 리켈메, 에드빈 판 데르 사르, 폴 스콜스, 지오르지오 키엘리니, 레오나르도 보누치, 네마냐 비디치, 박지성, 파트리스 에브라 등도 초청하고 싶다는 뜻을 밝혔던 것으로 전해졌다.

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특히 박지성과 에브라는 테베즈의 절친들이다. 이들은 맨체스터 유나이티드에서 인연을 맺은 이후 20년 가까이 끈끈한 관계를 이어왔다. 실제 지난 3월 유튜브 채널 슛포러브가 공개한 영상에서 15년 만에 셋이 다시 뭉쳐 옛 추억과 농담을 나누며 여전한 친분을 보여줬다.