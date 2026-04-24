[오피셜] ‘전북에서 K리그1·코리아컵 정복’ 포옛 감독, 야인 생활 청산...‘알 칼리즈 사령탑 부임’

[골닷컴] 반진혁 기자 = 거스 포옛 감독이 야인 생활을 청산하고 새로운 행선지로 향했다.

사우디아라비아 알 칼리즈는 24일 공식 채널을 통해 “새로운 보금자리에 오신 걸 환영한다. 야망과 도전의 새로운 장을 함께 써보자”며 포옛 감독의 부임을 발표했다.

알 칼리즈는 게오르기오스 도니스 감독이 월드컵을 앞둔 시점에서 사우디아라비아 대표팀 지휘봉을 잡으면서 사령탑 공백이 생겼다.

적임자를 물색했고 포옛 감독을 낙점한 후 곧바로 선임 절차에 돌입했다.

포옛 감독은 토트넘 홋스퍼, 선덜랜드 등을 통해 지도자로서 프리미어리그(EPL) 무대를 경험했고 그리스 대표팀까지 지휘했다. 새로운 행선지를 찾던 중 지난 시즌을 앞두고 전북현대 지휘봉을 잡았다.

포옛 감독은 전지훈련을 통해 철저한 식단 관리를 통해 체질 개선에 나섰고 강한 동기부여 등으로 선수단을 장악했다.

포옛 감독 체제의 전북은 초반 부침을 겪었지만, 선택과 집중을 통해 무패 행진을 질주했고 K리그1 조기 우승이라는 성과를 달성했다.

이후 코리아컵까지 정복하면서 포옛 감독은 부임 첫 시즌 더블 달성이라는 성과를 만들었다.

포옛 감독은 전북과 영광의 시간을 함께했지만, 오른발 타노스 코치가 인종차별 낙인이 찍히면서 한국 심판에 혀를 내둘렀고 더 이상 함께할 수 없다는 입장과 함께 결별했다.

사진=알 칼리즈, 한국프로축구연맹