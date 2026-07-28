[오피셜] '임시감독 체제 예정' 10월 A매치 상대 베네수엘라-우즈베키스탄 확정...9월 상대는 협의 중

[골닷컴] 김형중 기자 = 대한민국 축구국가대표팀이 10월 A매치에서 베네수엘라, 우즈베키스탄과 맞붙는다. 9월 상대는 협의 중이다.





대한축구협회는 오는 9월과 10월 국내에서 개최되는 '하나은행 초청 축구국가대표팀 친선경기' 중 10월 2경기의 상대를 확정했다. 국가대표팀은 오는 10월 2일에는 베네수엘라를, 나흘 뒤인 6일에는 우즈베키스탄을 상대한다. 두 경기의 개최 장소와 시간은 추후 확정, 발표할 예정이다.





국제축구연맹(FIFA)은 북중미 월드컵이 마무리된 올해 9월의 A매치 일정을 시작으로 기존 연간 다섯 차례 주어지던 FIFA A매치 윈도우 주간을 네 차례로 축소했다. 이에 따라 9월과 10월의 A매치 일정이 16일로 확대되어 한꺼번에 4연전을 치르게 된다. 그 외 3월, 6월, 11월의 A매치 윈도우는 기존대로 9일씩이 주어져 2연전이 진행된다.





FIFA의 이와 같은 결정은 각국 대표 선수들의 장거리 이동 횟수 감소를 통한 선수 보호를 위해 이뤄졌다. 또한 각 회원 협회 대표팀은 장기간 훈련 기회 보장을 통한 전술 완성도와 소집 효율성을 제고할 수 있게 된다.





우즈베키스탄은 FIFA 랭킹 60위로 지난 북중미 월드컵을 통해 본선 무대를 처음 밟았다. 조별리그에서 콜롬비아, 포르투갈, 콩고민주공화국에 모두 패하며 3패로 탈락했다. 하지만 콜롬비아전과 콩고민주공화국전에서 득점을 터트리며 의미있는 역사를 썼다. 대한민국은 우즈베키스탄과 역대 16차례 맞대결에서 11승 4무 1패로 압도적으로 앞선다. 가장 최근의 맞대결은 2018년 11월 10일 호주 브리즈번에서 개최된 친선경기로, 대한민국이 4-0으로 대승했다.





남미의 베네수엘라는 FIFA 랭킹 47위로 2026 북중미 월드컵 남미지역 예선에서 최종 8위로 본선진출에는 실패했다. 대한민국은 베네수엘라와 역대 한 번 만났으며, 2014년 9월 5일 경기도 부천에서 열린 친선전에서 이동국의 두 골을 앞세워 3-1로 승리했다.





확정된 10월의 두 경기에 앞서 9월에 열릴 두 차례 친선경기 상대는 현재 협의 중이며, 세부적인 합의가 마무리되는 대로 발표할 예정이다.





한편, 앞서 협회는 현재 공석인 남자 대표팀 감독을 11월 A매치까지 임시감독 체제로 운영한다고 밝혔다. 선임과 관련해 세부 내용이 확정되는 대로 별도로 공지를 진행하고 절차를 밟아나갈 계획이다.