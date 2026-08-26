[오피셜] "이적료 1320억" 맨체스터 유나이티드, '카메룬 특급' 발레바 전격 영입…"꿈에 그리던 팀에 합류해 영광"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 카를로스 발레바(22)가 맨체스터 유나이티드 유니폼을 입는다.

맨유는 26일(한국시간) 공식 홈페이지를 통해 발레바 영입을 발표했다. 계약 기간은 오는 2031년 여름까지며, 1년 연장 옵션이 포함돼 있다. 글로벌 매체 '디 애슬레틱'의 보도에 따르면 이적료 총액은 7천만 파운드(약 1천 322억 원)로, 기본 6천 500만 파운드(약 1천 228억 원)에 옵션 500만 파운드(약 94억 원)가 더해진 조건이다.

발레바는 "꿈에 그리던 팀에 합류하게 돼 믿기지 않을 만큼 기쁘다. 맨유 선수로 올드 트래퍼드에서 뛰는 것은 큰 영광"이라며 "마이클 캐릭 감독과 함께하게 돼 기대된다. 그의 경험과 지식은 내가 최고 수준의 선수로 성장하는 데 큰 도움이 될 것이다. 구단의 목표는 분명하다. 나 역시 팀의 성공을 위해 제 몫을 다할 각오가 돼 있다"고 소감을 전했다.

제이슨 윌콕스 맨유 디렉터는 "발레바는 앞으로 더 성장할 잠재력을 지닌 수준급 미드필더다. 프리미어리그(PL)에서 검증된 자원을 영입할 수 있어 기쁘다"며 "역동적이고 공격적인 팀을 만들어 가는 과정에 있어 완벽한 영입"이라고 기대감을 숨기지 않았다.

애초 맨유는 발레바가 아닌 알렉스 스콧, 타일러 아담스(이상 본머스), 산데르 베르게(풀럼), 마누 코네(AS 로마), 오렐리앵 추아메니(레알 마드리드) 등에게 관심을 보였다. 다만 발레바는 지난해 여름 영입을 시도한 만큼 사전 작업이 어느 정도 이뤄진 상황이었다. 당시 맨유는 1억 파운드(약 1천 889억 원) 이상의 이적료에 부담을 느껴 발을 뺐지만, 올여름 요구액이 크게 낮아지면서 다시금 발레바 영입으로 방향을 틀었다.

맨유는 발레바 영입으로 새로운 시즌 중원 구성을 두고 행복한 고민을 하게 됐다. 메이슨 마운트와 마누엘 우가르테가 부상으로 이탈하면서 실질적으로 기용할 수 있는 자원이 코비 마이누뿐이었지만, 올여름 안드레이 산투스와 유리 틸레만스의 합류로 한숨을 돌린 데 이어 발레바까지 가세하면서 PL 정상급 중원을 구축하게 됐다.

카메룬 출신의 발레바는 2022년 LOSC 릴에서 프로 데뷔해 이듬해 여름 브라이턴 앤 호브 앨비언 이적 전까지 통산 23경기 2도움을 기록했다. 브라이턴에서는 적응기가 무색한 활약을 펼치며 곧바로 주전을 꿰찼고, 통산 112경기 4골 2도움을 올렸다. 2023년 여름 첼시로 떠난 모이세스 카이세도의 공백을 완벽히 메우며 영국 무대 연착륙에 성공했다.

복수의 현지 매체에 의하면 중원 보강을 마무리한 맨유는 올여름 이적시장 마감 전 추가로 레프트백 영입을 추진하겠다는 계획이다. 맨유는 루이스 홀(뉴캐슬 유나이티드), 호르헤 살리나스(라싱 산탄데르) 등과 연결되고 있다. 1순위 후보는 홀이지만, 뉴캐슬의 요구 이적료가 7천만 파운드(약 1천 323억 원)에 달해 올여름 영입은 쉽지 않을 전망이다.