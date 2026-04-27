[오피셜] ‘이럴 수가’ 韓 축구 연이어 가슴 아픈 공식발표…황희찬 이어 전진우도 조기 강등 확정 ‘이적 반년만’

[골닷컴] 강동훈 기자 = 국가대표 공격수들이 연이어 강등이라는 씁쓸한 성적표를 받아들이면서 아픔을 겪게 됐다. 앞서 황희찬(30·울버햄튼 원더러스)이 잉글랜드 풋볼리그(EFL) 챔피언십(2부)으로 강등된 데에 이어 이번엔 전진우(26·옥스포드 유나이티드)가 EFL 리그1(3부)로 강등됐다. 전진우는 옥스포드 유나이티드 유니폼을 입은 지 반년 만에 강등 수모를 겪게 된 만큼 더 안타까울 수밖에 없다.

옥스포드 유나이티드는 25일(한국시간) 잉글랜드 옥스포드의 카삼 스타디움에서 열린 셰필드 웬즈데이와 2025~2026시즌 EFL 챔피언십 45라운드 홈경기에서 4대 1로 승리했다. 전반 5분과 27분 윌 랭크셔의 멀티골과 후반 22분 윌 보크스의 추가골로 앞서가던 옥스포드 유나이티드는 후반 27분 윌리엄 그레인저에게 만회골을 내줬지만 1분 뒤 마일스 퍼트해리스가 쐐기골을 넣었다.

승점 3을 추가한 옥스포드 유나이티드였지만 기뻐할 수가 없었다. EFL 리그1 강등이 확정된 탓이다. 11승14무20패, 승점 47이 된 옥스퍼드 유나이티드는 1경기만 남겨둔 가운데 강등 마지노선인 22위에 머무른 가운데, 잔류 마지노선인 21위 웨스트 브로미치 앨비언(승점 51)과 격차가 승점 4로 벌어져 따라잡을 수가 없게 됐다. 총 24개 구단이 참가하는 EFL 챔피언십은 하위 3개 구단이 별도의 승강 플레이오프(PO) 없이 다이렉트 강등된다.

전진우는 겨우 내 새로운 도전에 나서면서 옥스포드 유나이티드 유니폼을 입었다. 당시 그는 “처음부터 강한 유대감을 느꼈고, 제가 변화를 만들어낼 수 있을 거라고 믿었기에 옥스포드 유나이티드행 결정은 쉬웠다”며 “제 보내주신 신뢰에 보답하는 데 도움이 되도록 매일 노력하겠다”고 다짐했다. 이어 “에너지와 열정, 그리고 흥미진진함을 불어넣는 선수가 되겠다”고 각오를 밝혔다.

다만 전진우는 생각만큼 많은 기회를 받진 못했다. 자연스레 약속도 지키지 못했다. 실제 그는 지금까지 모든 대회에서 7경기(선발 2경기) 출전에 그쳤다. 공격 포인트는 없었다. 이런 가운데 입단한 지 반년 만에 강등이라는 아픔까지 겪게 되면서 그야말로 최악의 시나리오를 받아들이게 됐다. 역대 EFL 챔피언십에서 EFL 리그1로 강등된 한국인 선수는 백승호 이후 전진우가 두 번째다.

옥스포드 유나이티드가 강등되면서 전진우의 향후 거취에도 관심이 쏠린다. 전진우는 옥스포드 유나이티드에 입단한 지 불과 반년밖에 되지 않았지만 EFL 리그1로 강등된 만큼, 진지하게 미래를 고심할 거로 전망된다. 물론 백승호의 경우 과거 EFL 리그1로 강등될 당시에도 버밍엄 시티에 잔류했고, 결국 승격을 함께 일궈냈다. 이러한 점을 고려했을 때 전진우 역시 잔류해 같이 승격을 위해 싸울 가능성도 있다.

2018년 수원 삼성에서 프로에 데뷔한 전진우는 어린 시절부터 주목을 받아왔지만 생각 만큼 잠재력을 꽃피우지 못했다. 그러다 2024년 전북 현대로 적을 옮긴 그는 거스 포옛 감독을 만나면서 마침내 알을 깨고 나오면서 K리그1(1부)을 대표하는 공격수로 거듭났다. 실제 공식전 41경기 동안 17골(5도움)을 터뜨려 ‘더블(2관왕)’을 이끌었다. 이 같은 활약상 속에 국가대표에 발탁되는 영예도 안았고, 데뷔전까지 치렀다.