[오피셜] ‘이럴 수가’ 韓축구 이끌어갈 특급 기대주 김민수 부상으로 김은중호 소집 제외…김결 대체 발탁

2028 LA 올림픽을 준비하는 한국축구가 오는 14일과 17일 두 차례 걸쳐 국내에서 멕시코와 평가전을 치르는 가운데 당초 소집명단(26명)에 이름을 올렸던 김민수(20·레인저스)가 부상으로 인해 낙마했다. 빈자리는 김결(21·수원 삼성)이 대체한다.

대한축구협회(KFA)는 10일 21세 이하(U-21) 축구대표팀 소집명단에 변화가 생겼다면서 “김민수가 부상으로 선수 보호 차원에서 소집 제외하기로 결정했고, 김결을 대체 발탁했다”고 발표했다. 김민수의 구체적인 부상 부위나 정도에 대해선 따로 밝히지 않았다.

김은중 감독이 이끄는 한국은 국제축구연맹(FIFA)이 정한 11월 A매치 기간을 활용해 멕시코를 초청해 두 차례 평가전을 치른다. 1차전은 오는 14일 천안 코리아풋볼파크에서 비공개로 진행되고, 2차전은 17일 천안종합운동장에서 공개로 열린다.

이에 앞서 태극전사들은 지난 9일부터 천안 코리아풋볼파크에 소집돼 훈련을 시작했다. 김 감독은 FIFA가 정한 11월 A매치 기간에 진행되는 만큼 해당 연령대 최정예 자원을 발탁했다. 김민수를 비롯해 김예건, 성예건, 윤도영, 최병욱, 하정우 등이 이름을 올렸다. 하지만 김민수가 아쉽게도 부상으로 인해 합류가 무산됐다.

김은중 감독은 소집명단을 발표할 당시 KFA를 통해 “앞서 호주와 평가전 2연전에 이어 멕시코와 평가전 2연전을 통해 실전 경험을 쌓으면서 보완해야 될 점을 찾고, 경쟁력을 한 단계 끌어올릴 좋은 기회”라고 밝혔다.

◆ 멕시코 친선경기 2연전 소집명단(총 26명)

▲ 골키퍼(GK) = 김민수(대전 하나시티즌), 김민승(파주 프런티어), 박상영(김천 상무)

▲ 수비수(DF) = 고종현(수원 삼성), 권기민, 박민재(이상 제주 SK), 김서진(김천 상무), 신일연(충남아산FC), 최승구(인천 유나이티드), 한재빈(전북 현대), 함선우(화성FC), 강민우(카탈레 도야마)

▲ 미드필더(MF) = 박혜성(부산 아이파크), 성예건(부천FC), 손승민(대구FC), 이창우(포항 스틸러스), 김예건(츠르베나 즈베즈다), 민시영, 서혁준(이상 울산대)

▲ 공격수(FW) = 김결(수원 삼성), 김도윤, 하정우(이상 수원FC), 김준하(김천 상무), 전민규(성남FC), 최병욱(제주 SK), 윤도영(마그데부르크)