[오피셜] ‘이럴 수가’ 축구 팬들 기대감 와르르…‘코리안 메시’ 이승우-‘괴물 공격수’ 홀란 맞대결 끝내 무산

‘코리안 메시’ 이승우(28·전북 현대)와 ‘괴물 공격수’ 엘링 홀란(26·맨체스터 시티)이 맞붙는 그림을 볼 수 없게 됐다. 홀란이 아시아 투어 명단에서 제외되면서다.

맨체스터 시티는 29일(한국시간) 아시아 투어에 참가하는 명단(28명)을 발표했다. 이에 따르면 2026 북중미 월드컵에서 8강 이상 진출한 선수들은 새 시즌 개막을 앞두고 휴식을 취하기 위해 제외됐다. 홀란을 비롯해 니코 오라일리, 라얀 셰르키, 로드리, 마크 게히, 엘리엇 앤더슨, 제레미 도쿠가 제외된 선수들이다.

확정된 아시아 투어 명단에는 니코 곤살레스, 라얀 아잇누리, 마테오 코바치치, 비로트 헤이스, 사비뉴, 압두코디르 후사노프, 앙투안 세메뇨, 요슈코 그바르디올, 잔루이지 돈나룸마, 클라우디오 에체베리, 티자니 레인더르스, 필 포든 등이 이름을 올렸다. 이밖에 아카데미에서 뛰고 있는 어린 선수들이 대거 포함됐다.

맨체스터 시티는 이번 아시아 투어를 통해 홍콩과 한국을 방문한다. 내달 1일 홍콩으로 건너가 인터밀란과 맞붙고, 이후 한국으로 넘어와 5일 팀 K리그(K리그 올스타), 9일 아틀레티코 마드리드를 연달아 상대한다.

특히 팀 K리그와 맞대결이 성사되면서 국내 축구 팬들은 ‘코리안 메시’ 이승우와 ‘괴물 공격수’ 홀란, 두 슈퍼스타의 맞대결에 많은 관심을 모았다. 이승우는 지난 24일 한국프로축구연맹이 발표한 팀 K리그 명단(24명)에 이름을 올렸다. 그러나 홀란이 아시아 투어 명단에서 제외돼 아쉽게도 이승우와 홀란이 맞붙는 모습은 볼 수 없게 됐다.

한편, 맨체스터 시티는 새 시즌부터 엔조 마레스카 감독 체제에서 새롭게 출발한다. 마레스카 감독은 “최고의 사령탑으로 평가받는 펩 과르디올라 감독의 후임이 된다는 것은 부담되는 게 사실이고, 또 커다란 도전”이라면서도 “한편으로는 큰 영광이다. 저는 이 도전을 즐기면서 훌륭하게 목표를 달성할 수 있다고 확신한다”고 자신 있는 모습을 내비쳤다.

맨체스터 시티는 마레스카 감독 부임 선물로 클럽 레코드(구단 역대 최고 이적료)를 경신하면서 앤더슨을 영입했다. 앤더슨의 이적료는 무려 1억 1600만 파운드(약 2240억 원)에 달한다. 보너스 옵션 포함 시 최대 1억 3000만 파운드(약 2510억 원)까지 오른다.