[오피셜] ‘이럴 수가’ 북중미 월드컵 출전 어려울 수도…‘오른쪽 내전근 힘줄 파열’ 나브리, 장기간 전열서 이탈

[골닷컴] 강동훈 기자 = 김민재(29)의 팀 동료이자, 이번 시즌 주축으로 활약해온 세르쥬 나브리(30·이상 바이에른 뮌헨)가 오른쪽 내전근(허벅지 안쪽 근육) 힘줄이 파열되면서 장기간 이탈이 불가피해졌다. 현지에선 ‘시즌 아웃’은 확정적이고, 오는 6월 개막을 앞둔 2026 북중미 월드컵 참가까지 힘들 거란 전망을 내놓고 있다.

19일(한국시간) 바이에른 뮌헨이 공식 홈페이지를 통해 발표한 메디컬 리포트에 따르면 나브리는 정밀 검사를 받은 결과 오른쪽 내전근 힘줄 파열이 확인됐다. 이에 따라 그는 장기 부상자 명단에 이름을 올렸다. 통상적으로 내전근 힘줄 파열의 경우 경미하면 회복까지 1~2개월, 심하면 회복까지 3~6개월가량 소요된다.

앞서 나브리는 지난 16일 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 끝난 레알 마드리드와 2025~2026시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 8강 2차전 홈경기에서 선발 출전했다가 61분을 소화하고 교체로 물러났다.

이후 그는 20일 같은 장소에서 열리는 슈투트가르트와 2025~2026시즌 독일 분데스리가 30라운드 홈경기를 앞두고 정상적으로 팀 훈련에 참가했다. 하지만 팀 훈련 도중 오른쪽 내전근 쪽 불편함을 호소했고, 정밀 검사 결과 파열이 확인됐다.

독일 매체 빌트는 “나브리는 오른쪽 내전근 힘줄 부상을 당했다. 바이에른 뮌헨은 구체적으로 얼마나 전열에서 이탈할지 따로 언급하진 않았다. 하지만 그는 생각보다 상태가 심각하며, 북중미 월드컵 출전이 어려울 거로 예상된다”고 보도했다.

독일 축구대표팀 율리안 나겔스만 감독은 “나브리의 소식을 들었다. 정말 안타깝다. 특히 막바지에 중요한 경기가 많이 남은 시점에 이런 씁쓸한 소식을 듣게 되어 더욱 속상하다”고 말했다. 이어 나브리와 통화를 했다는 그는 “모두가 응원하고 있다고 말했다. 우리는 그가 최대한 빨리 경기장에 복귀할 수 있도록 모든 가능한 방법으로 지원할 것”이라고 덧붙였다.

나브리는 폭발적인 스피드와 현란한 발기술을 앞세워 드리블 돌파 능력이 뛰어난 데다, 양발 킥 능력을 앞세워 공격포인트를 양산하는 다용도 공격수다. 지난 2017년부터 바이에른 뮌헨에서 뛰고 있는 그는 통산 322경기 동안 103골·72도움을 기록 중이다.