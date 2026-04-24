[오피셜] '이다영호' U17 女 대표팀, 아시안컵 최종 명단 확정…'필리핀·대만·북한 넘어라'

[골닷컴] 배웅기 기자 = 대한축구협회(KFA)가 23일 2026 아시아축구연맹(AFC) U17 여자 아시안컵에 참가할 대한민국 U17 여자 국가대표팀 명단을 발표했다. 이번 대회는 내달 1일부터 17일까지 중국 쑤저우에서 열린다.

이다영 감독이 이끄는 U17 여자 대표팀에는 23명의 선수가 이름을 올렸다. 2009, 2010년생이 주축을 이루고 있으며 2011년생이 1명(임지혜·현대청운중) 포함돼 있다. 최세은(경남로봇고), 한국희(포항여전고) 등 지난해 모로코에서 개최된 2025 국제축구연맹(FIFA) U17 여자 월드컵에 출전해 국제 경험을 쌓은 선수도 대거 승선했다.

U17 여자 대표팀은 24일 오전 인천국제공항을 통해 중국으로 출국한다. 한국은 필리핀, 대만, 북한과 C조에 편성됐다. 필리핀과 1차전은 내달 2일, 대만과 2차전은 5일, 북한과 3차전은 8일에 치러진다. 대표팀은 중국 도착 직후 2026 U17 여자 아시안컵 참가국 중 한 팀과 연습 경기로 실전 감각을 끌어올릴 계획이다.

U17 여자 아시안컵은 한국을 포함해 12개국이 참가한다. 2025 U17 여자 월드컵에 출전한 한국·북한·일본·중국은 자동으로 본선에 진출했고, 나머지 8개국은 예선을 거쳐 합류했다. FIFA가 지난해부터 U17 남녀 월드컵을 매년 개최하기로 하면서 대회의 예선을 겸하는 U17 아시안컵 역시 매년 열리게 됐다. U17 여자 아시안컵은 4개 팀씩 3개 조로 나뉘어 조별리그에서 경쟁한 뒤 각 조 1, 2위와 3위 중 상위 2개 팀이 8강에 진출한다.

U17 여자 아시안컵에서 준결승에 오르는 4개 팀은 오는 10월 모로코에서 개최되는 2026 FIFA U17 여자 월드컵에 나선다. 한국은 U17 여자 아시안컵에서 한 차례 우승(2009)을 차지한 바 있다. 가장 최근 대회인 2024 AFC U17 여자 아시안컵에서는 3위를 기록했다.

[2026 아시아축구연맹 U17 여자 아시안컵 대한민국 국가대표팀 명단]

골키퍼: 기쁨(예성여고), 고하은(경남로봇고), 이승아(울산현대고)

수비수: 박나영, 추지연, 구세영, 전아현, 강규은(이상 울산현대고), 우서연, 강지윤(이상 경남로봇고), 김지은(포항여전고)

미드필더: 최세은(경남로봇고), 장한나(광양여고), 고지은(울산현대고), 한국희(포항여전고)

공격수: 장예진, 김희나, 조안, 김희진, 김민서(이상 울산현대고), 권효리, 백서영(이상 경남로봇고), 임지혜(현대청운중)