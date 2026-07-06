[오피셜] ‘은퇴 후 지도자로 제2의 인생 꿈꾼다’ 日 Y.S.C.C. 요코하마 이적한 김민우, 플레잉코치로 새 출발

베테랑 수비수 김민우가 Y.S.C.C. 요코하마(일본)에서 플레잉코치로 새로운 축구 인생을 시작한다.

6일 용인FC는 창단 멤버인 김민우가 Y.S.C.C. 요코하마로 이적한다고 발표했다. 이번 이적은 지도자를 꿈꾸는 김민우의 새로운 도전을 응원하기로 하면서 이뤄졌다. 김민우는 Y.S.C.C. 요코하마와 선수 생활과 지도자 역할을 병행하는 플레잉코치로 계약했다.

1990년생인 김민우는 오랜 기간 K리그와 국가대표 무대에서 활약을 이어온 풍부한 경험과 리더십을 갖춘 베테랑 수비수다. 실제 K리그 통산 190경기(24골·20도움)를 뛰었고, A매치 통산 22경기(1골) 출전했다. 특히 뛰어난 경기 운영 능력과 프로다운 자세로 후배들의 귀감이 되어 왔다.

김민우는 과거 사간 도스(일본)에서 선수 생활을 한 경험이 있으며, 국내에서도 지도자 라이선스를 취득하는 등 은퇴 이후의 커리어를 꾸준히 준비해 왔다. Y.S.C.C. 요코하마는 김민우에게 플레잉코치 역할과 함께 지도자 연수 기회를 제안했고, 선수는 현역 생활을 이어가는 동시에 지도자로서의 역량을 체계적으로 쌓아가기 위해 이번 이적을 결정했다.

용인FC는 이번 이적을 통해 향후 Y.S.C.C. 요코하마와 협력 관계 확대의 계기가 될 전망이다. 용인FC와 Y.S.C.C. 요코하마는 업무 협약(MOU) 체결을 추진하며 지속 가능한 국제교류 체계 구축에 나서고, 선수 및 지도자 교류, 유소년 육성 프로그램 협력, 전지훈련 추진 등 다양한 분야에서 협력을 확대해 나갈 예정이다.

이 과정에서 김민우는 향후 양 구단을 연결하는 가교역할을 수행할 것으로 기대된다. 용인FC는 이번 이적을 통해 장기적인 국제교류 기반을 마련하는 한편, 선수 복지와 경력 개발을 적극적으로 지원하는 구단 문화를 구축해 나간다는 방침이다.

용인FC는 “김민우는 선수로서뿐만 아니라 후배들에게 귀감이 되는 훌륭한 프로였다”고 칭찬하며 “새로운 무대에서 선수와 지도자로서 성공적인 커리어를 이어가길 진심으로 응원한다. 또 앞으로 양 구단을 연결하는 소중한 가교역할을 해주길 기대한다”고 밝혔다.

그러면서 “선수의 미래 설계와 경력 개발 지원을 중요하게 고려해 이번 이적을 결정했다. 선수 개인에게는 지도자로 성장할 새로운 기회를 제공하고, 구단은 선수 복지와 지속 가능한 커리어 개발을 지원하는 선진적인 선수단 운영 모델을 실현하게 됐다”고 덧붙였다.