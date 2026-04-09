Goal.com
Live
강원FC 유망주강원FC

[오피셜] ‘유망주 3인 합류’ 강원, 최재혁·고은석·김태혁 전격 영입

강원 FC

[골닷컴] 반진혁 기자 = 강원FC가 유망주 3인을 품었다.

강원은 9일 “신인 선수 최재혁, 고은석, 김태혁을 영입했다”고 밝혔다.

최재혁은 강원 역대 최연소 선수가 됐다. 강릉제일고 2학년 재학 중으로 2009년생 멀티 수비 자원이다.

K리그1
대전하나시티즌 crest
대전하나시티즌
DAE
강원 FC crest
강원 FC
GAN

특히, 강원 유스 U-15(주문진중), U-18(강릉제일고) 팀을 모두 거쳐 프로에 입성한 첫 번째 케이스가 됐다.

최재혁은 뛰어난 기본기와 전술 이해도를 바탕으로 센터백과 사이드백을 모두 소화할 수 있다. 지난해 대한민국 U-16 대표팀으로 중국 피스컵에 참가해 전승 우승을 이끌었다.

고은석은 강릉중앙고를 거쳐 홍익대에서 활약했다. 수비형 미드필더, 중앙수비수, 측면수비수까지 소화할 수 있는 다재다능한 자원이다. 지능적인 위치 선정과 양발 활용 능력이 강점이다.

김태혁은 금호고(광주FC U-18) 출신 미드필더다. 중앙을 기본으로 공격과 수비형 모두 소화할 수 있다. 간결한 움직임과 정확한 패스가 강점이다. 금호고 시절 전국 고등 축구리그 왕중왕전 준우승을 경험하며 팀의 핵심 자원으로 활약했다.

사진=강원FC

광고