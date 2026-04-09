[오피셜] ‘유망주 3인 합류’ 강원, 최재혁·고은석·김태혁 전격 영입

[골닷컴] 반진혁 기자 = 강원FC가 유망주 3인을 품었다.

강원은 9일 “신인 선수 최재혁, 고은석, 김태혁을 영입했다”고 밝혔다.

최재혁은 강원 역대 최연소 선수가 됐다. 강릉제일고 2학년 재학 중으로 2009년생 멀티 수비 자원이다.

특히, 강원 유스 U-15(주문진중), U-18(강릉제일고) 팀을 모두 거쳐 프로에 입성한 첫 번째 케이스가 됐다.

최재혁은 뛰어난 기본기와 전술 이해도를 바탕으로 센터백과 사이드백을 모두 소화할 수 있다. 지난해 대한민국 U-16 대표팀으로 중국 피스컵에 참가해 전승 우승을 이끌었다.

고은석은 강릉중앙고를 거쳐 홍익대에서 활약했다. 수비형 미드필더, 중앙수비수, 측면수비수까지 소화할 수 있는 다재다능한 자원이다. 지능적인 위치 선정과 양발 활용 능력이 강점이다.

김태혁은 금호고(광주FC U-18) 출신 미드필더다. 중앙을 기본으로 공격과 수비형 모두 소화할 수 있다. 간결한 움직임과 정확한 패스가 강점이다. 금호고 시절 전국 고등 축구리그 왕중왕전 준우승을 경험하며 팀의 핵심 자원으로 활약했다.

사진=강원FC