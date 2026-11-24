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국회 문화체육관광위원회 소속 김재원 조국혁신당 의원은 감사원이 대한축구협회(KFA)와 전국 18개 시·도민구단에 대한 실지감사에 착수했다고 밝혔다.

김 의원은 23일 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 “감사원이 KFA와 전국 시·도민구단에 대한 실지감사에 착수했다. 감사원이 KFA와 전국 시·도민구단의 공적재원 집행 실태를 동시에 감사하는 것은 이번이 처음”이라고 밝혔다.

앞서 김 의원은 지난 7월 국회 문체위 KFA 청문회 당시 지난 2017년 국내에서 개최한 국제축구연맹(FIFA) 20세 이하(U-20) 월드컵 잔여재산 약 51억원이 어디에 쓰였고 천안 코리아풋볼파크 건립 지원금이 목적에 맞게 집행됐는지, 시·도민구단 대표들의 멕시코 출장 경비는 올바른 목적으로 사용됐는지 문제를 제기한 바 있다.

김 의원은 이후 이러한 문제가 축구계 전반의 구조적 문제일 가능성이 있다고 판단, 지난 9월 국민 890여명의 서명을 모아 감사원에 국민감사청구를 제출했다. 그리고 시·도민구단까지 감사 범위에 포함하기 위해 공익감사청구로 전환했고, 감사원은 KFA와 시·도민구단 모두 감사할 필요가 있다고 판단해 실지감사에 들어갔다.

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감사원은 23일부터 내달 11일까지 3주간 현장을 찾을 예정이다. 이번 감사에서는 사업비가 목적에 맞게 쓰였는지, 공적재원으로 조성한 시설의 운영 권한은 누구에게 있고 수익은 누가 관리하는지까지 살필 거로 전망되고 있다. 이 과정에서 위법·부당한 집행이 확인되면 환수와 징계 등 그에 맞는 조치가 뒤따를 예정이다.

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김 의원은 “이번 감사는 공적재원이 제대로 쓰이고 있는지 확인해야 한다는 시민 여러분의 문제의식에서 출발했다”며 “감사 착수는 끝이 아니라 시작입니다. 공적재원의 집행 과정과 운영 실태가 철저히 점검되고, 필요한 개선으로 이어질 수 있도록 감사 진행 상황과 결과를 함께 공유하겠다”고 약속했다.

한편, 김 의원은 지난 20일엔 국회 소통관에서 스타디움엑스, 디드라이브, 참여연대 민생희망본부와 공동 기자회견을 열고 KFA와 쿠팡의 불공정거래 의혹에 대한 조사를 촉구한다는 입장을 밝힌 후 공정거래위원회 서울사무소를 방문해 신고서를 제출하기도 했다.

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당시 김 의원은 “KFA가 쿠팡의 요청에 따라 경쟁사업자의 경기 개최를 제한하는 취지의 영문 서한을 발급한 사실을 확인했고, 경쟁사업자에겐 거액의 현금 예치금을 요구하면서 쿠팡에는 보증보험을 허용하는 등 승인 조건을 다르게 적용했다”고 말했다.

그러면서 “국제경기 개최 승인권은 특정 기업의 이익을 위해 행사돼서는 안 된다. 경기 개최를 희망하는 사업자에게는 공정하고 투명한 기준이 적용돼야 한다”며 “이번 사안은 단순한 기업 간 분쟁이 아니다. 국제경기 개최시장에서 공정한 경쟁이 제한된다면 결국 축구팬들의 선택권과 스포츠콘텐츠의 다양성에도 영향을 미칠 수 있다”고 강조했다.