[오피셜] '오현규와 득점포 대결' 문제아 낙인 찍혔던 前 맨유 윙어, 튀르키예 무대 입성

[골닷컴] 김형중 기자 = 여자친구 성폭행 및 폭행 혐의로 프리미어리그 무대를 떠났던 메이슨 그린우드가 프랑스 리그1에서 재기에 성공했다. 그는 튀르키예 무대로 옮겨 새로운 도전에 나선다. 국내 팬들은 오현규와 득점포 대결에도 관심을 기울일 만하다.





튀르키예 쉬페르리가 명문 페네르바체는 14일(한국시간) 그린우드의 영입을 발표했다. 마르세유에서의 성공적인 재기를 발판으로 새로운 도전에 나선 것이다. 이번 이적의 총 금액은 3,900만 유로(약 580억 원)로 벼랑까지 떨어졌던 그린우드로선 엄청난 반전이다.





2001년생 윙포워드 그린우드는 4년 계약을 체결하며 이스탄불에서 커리어 새 챕터를 열었다. 페네르바체는 공식 채널을 통해 "메이슨 그린우드가 우리 가족이 된 것을 환영한다. 노란색과 남색 유니폼을 입고 많은 승리와 우승을 거두길"이라는 환영 메시지를 전했다.





이번 이적은 그린우드 개인에게 남다른 의미를 갖는다. 2022년 맨체스터 유나이티드에서 불명예 퇴장한 뒤 마르세유 임대를 거쳐 완전 이적으로 둥지를 튼 그는 리그 1에서 두 시즌에 걸쳐 화려하게 부활했다. 프랑스 무대에서 유럽 최고의 피니셔 중 한 명으로 거듭난 그린우드는 새로운 도약을 위해 튀르키예로 향했다.





그린우드는 2024년 여름 마르세유 유니폼을 입고 두 시즌 간 81경기에 나서 48골 17도움을 폭발했다. 4경기에서 3개 이상의 공격 포인트를 작성한 셈이다. 2025/26 시즌에는 주로 오른쪽 윙포워드로 나와 리그1, 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그, 쿠프 데 프랑스 등 대회를 가리지 않고 26골이나 터트렸다.





이번 이적의 금융 구조도 눈길을 끈다. 총 이적료 3,900만 유로는 3년에 걸쳐 3회 균등 분할 납부 방식으로 지급된다. 페네르바체는 공식 성명을 통해 "FIFA 규정에 따른 연대 기여금도 우리 클럽이 부담한다"고 밝혔다.





이번 이적의 숨은 수혜자는 다름 아닌 맨체스터 유나이티드다. 맨유가 그린우드를 마르세유에 매각할 당시 향후 재매각 금액의 40~50%에 달하는 셀온 조항을 포함시킨 것으로 알려져, 이번 거래로 약 2,000만 유로(약 300억 원)에 가까운 금액을 챙길 것으로 예상된다. 재정 규정 준수에 고심하고 있는 맨유 입장에서는 더없이 반가운 소식이다. 자체 육성 선수로부터 이익을 극대화하면서 여름 이적 시장에서의 운신 폭도 넓힐 수 있게 됐다.





페네르바체 입장에서 그린우드 영입은 라이벌 갈라타사라이를 무너뜨리기 위한 야심찬 전략의 일환이다. 이미 국제적인 경험을 보유한 공격진을 구축한 페네르바체는 그린우드를 그 마지막 퍼즐 조각으로 낙점했다. 그린우드는 클럽을 쉬페르리가 정상으로 이끌어야 하는 막중한 책임을 안고 이스탄불에 입성하게 됐다.





한때 맨유의 차세대 에이스로 주목받았던 그린우드는 2022년 전 여자친구에 대한 성폭행 및 폭행 혐의로 기소되며 커리어가 완전히 멈춰섰다. 이후 검찰이 기소를 취하하면서 법적으로는 무혐의 처리됐지만, 맨유는 팬들과 스폰서의 강한 반발 속에 그린우드와 결별을 선택했다. 마르세유 이적 당시에도 적지 않은 논란이 있었으나, 그린우드는 프랑스 무대에서의 활약으로 서서히 본연의 모습을 되찾았다. 마르세유에서의 화려한 부활이 이번 이적을 이끌었다.





한편 그린우드의 이번 이적으로 튀르키예 쉬페르리가에서 한국 팬들의 흥미로운 관전 포인트도 생겼다. 베식타시에서 활약 중인 한국 공격수 오현규와 그린우드의 득점 대결이 기대되기 때문이다. 오현규는 지난 겨울 베식타시 유니폼으로 갈아입고 16경기에 나와 8골 4도움을 터트리며 튀르키예 무대를 흔들었다. 두 골잡이의 활약이 각 팀의 순위를 끌어올릴 수 있다. 지난 시즌 페네르바체는 2위, 베식타시는 4위에 오른 바 있다.