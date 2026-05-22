[오피셜] "영원한 플러스 원" 포르투갈, 북중미 월드컵 나설 '27+1인' 발표…故 조타와 함께 뛴다

[골닷컴] 배웅기 기자 = 로베르토 마르티네스(52) 포르투갈 국가대표팀 감독이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 최종 명단을 발표하며 고(故) 디오구 조타를 향해 헌사를 전했다.

마르티네스는 19일(한국시간) 포르투갈 리스본의 시다드 두 푸투볼에서 기자회견을 열고 2026 월드컵에 나설 최종 명단을 발표했다. 27명이 발탁된 가운데 이 중 1명은 탈락해 예비 자원의 역할을 할 전망이다.

포르투갈은 '영원한 플러스 원' 조타를 포함해 28명이 함께 뛴다. 마르티네스는 "최종 명단에는 27명과 '플러스 원'이 있다"며 "조타를 잃은 것은 매우 고통스럽고 잊을 수 없는 순간이었다. 그러나 그 다음 날부터 우리는 그의 꿈을 위해 싸워야 한다는 책임감을 느꼈다"고 말했다.

이어 "대표팀에서 조타의 정신, 힘, 모범은 플러스 원이다. 그는 영원히 플러스 원으로 남을 것"이라고 강조했다.

조타는 리버풀에서 활약하던 지난해 7월 자신의 동생 故 안드레 실바와 차량을 타고 이동하던 중 스페인 사나브리아 인근 고속도로에서 사고를 당해 유명을 달리했다. 전 세계에서 추모 물결이 일었고, 포르투갈 곤도마르의 이그레자 마트리즈 드 곤도마르 교회에서 장례식이 엄수됐다.

당시 리버풀은 조타의 등번호 20번을 영구결번으로 지정했고, 공식 홈페이지의 남성 팀 1군 명단에 'FOREVER' 항목을 신설해 그의 이름을 올렸다. 최근에는 조타와 실바를 기리는 추모비를 제작해 리버풀의 홈구장 안필드 인근에 설치하겠다고 밝힌 바 있다.