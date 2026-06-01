[오피셜] ‘아, 안타깝다!’ 개막 2주도 채 남지 않았는데…스코틀랜드 주축 MF 길모어, 부상으로 월드컵 낙마

스코틀랜드 주축 미드필더 빌리 길모어(24·나폴리)가 2026 북중미 월드컵 개막을 코앞에 두고 오른쪽 무릎 부상을 당하면서 낙마했다.

스코틀랜드축구협회(SFA)는 지난달 31일(한국시간) 공식 홈페이지를 통해 “길모어가 오른쪽 무릎 부상으로 인해 북중미 월드컵에 참가할 수 없게 되었다는 소식을 전하게 되어 유감”이라며 “우리 모두는 그의 빠른 회복을 기원한다”고 발표했다.

스티브 클락 감독은 “길모어는 없어서는 안 될 중요한 선수”라며 “그가 부상으로 북중미 월드컵에 참가할 수 없게 됐다는 소식을 듣자마자 너무 안타까웠다. 부상을 당한 시기가 너무나도 가혹하고, 우리 모두 그를 진심으로 안타깝게 생각하고 있다”고 말했다.

그러면서 “길모어는 우리가 그를 축구 선수로서, 그리고 한 인간으로서 어떻게 생각하는지 잘 알고 있다”면서 “오늘 밤 어떤 말도 그에게 위로가 되지는 않겠지만, 앞으로도 많은 중요한 대회가 남아 있을 것이라고 확신한다”고 덧붙였다.

앞서 길모어는 지난달 30일 스코틀랜드 글래스고의 햄던 파크에서 펼쳐진 퀴라소와 A매치 평가전에서 선발 출전했다가 전반 42분 만에 교체됐다. 오른쪽 무릎 부상을 당한 게 이유였다. 당시 그는 태클 이후 불편함을 호소하더니 스스로 주저앉았고, 침통한 표정 속에 의료진과 이야기를 나눈 후 그라운드를 빠져나갔다.

길모어는 곧바로 병원으로 이송돼 정밀 검사를 진행한 결과 오른쪽 무릎 골절 진단을 받았다. 통상적으로 무릎 골절상은 회복하려면 최소 8주에서 길게는 3~4개월 이상 소요된다. 이에 그는 개막이 2주도 채 남지 않은 북중미 월드컵에 참가하더라도 경기를 뛸 수 없어 결국 낙마했다.

클락 감독은 길모어를 대신해 맨체스터 유나이티드가 기대하는 2007년생 유망주이자, 과거 맨체스터 유나이티드에서 박지성과 같은 시기에 활약했던 대런 플레처의 아들로도 유명한 타일러 플레처를 대체 발탁했다.

한편, 길모어는 이후 오른쪽 무릎에 보조기를 착용한 채로 양손에는 목발을 짚고 이동하는 모습이 포착되면서 팬들의 안타까움을 자아냈다. 꿈에 그리던 월드컵 출전이 무산된 만큼 얼굴은 상당히 어두워 보였다.