[골닷컴] 배웅기 기자 = 8년간 이어져 온 '모리야스 재팬'이 대단원의 막을 내렸다.

모리야스 하지메(58) 일본 국가대표팀 감독은 17일(이하 한국시간) 싱가포르 칼랑의 싱가포르 국립 경기장에서 열린 파라과이와 '미즈호 블루 챌린지 - 더 칼랑 풋볼 시리즈 싱가포르'(1-2 패)를 끝으로 지휘봉을 내려놓았다. 지난 2018년 7월 부임해 8년 넘게 일본을 이끌어 온 그는 통산 113경기 77승 17무 19패의 기록을 남겼다.

모리야스 체제에서 줄곧 세계 정상을 목표로 삼아 온 일본은 말이 아닌 결과로 증명했다. 비록 입버릇처럼 말하던 국제축구연맹(FIFA) 월드컵 우승에는 가까이 가지 못했지만 수많은 강호와 어깨를 나란히 하며 지켜보는 사람으로 하여금 '언젠가는 해낼 수 있겠구나'라는 생각을 하게 했다.

특히 일본은 모리야스가 재임하는 동안 유럽 팀을 상대로 단 한 차례도 패하지 않았다. 대표적으로 2022 FIFA 카타르 월드컵에서는 독일과 스페인(이상 2-1 승리)을 제압했고, 2026 FIFA 북중미 월드컵을 앞둔 4월에는 잉글랜드를 1-0으로 꺾으며 순풍에 돛을 달았다. 본선에서는 네덜란드와 2-2 무승부를 거뒀다.

애초 모리야스는 내년 1월 예정돼 있던 2027 아시아축구연맹(AFC) 사우디아라비아 아시안컵을 끝으로 사임하고자 했지만, 대회가 중동 정세 불안으로 연기되면서 조기에 동행을 마무리하게 됐다. 차기 사령탑에는 오이와 고 U-23 감독이 선임돼 내년 3월 지휘봉을 잡는다.

일본 매체 '스포니치 아넥스'의 18일 보도에 따르면 모리야스는 파라과이전 이후 기자회견에 참석해 "일본이 세계 최고 수준에서 경쟁할 수 있다는 점을 지도자와 선수뿐 아니라 국민도 느꼈다면 기쁠 것 같다"고 운을 뗐다.

자신의 임기에 점수를 매긴다면 몇 점을 주겠느냐는 질문에는 "어렵다"며 쓴웃음을 지은 뒤 "최선을 다했지만 70점 정도로 생각한다. 나머지 30점이 무엇이냐고 묻는다면 역시 월드컵에서 더 큰 결과를 얻지 못했다는 점이다. 세계 무대에서 자신감을 갖고 대등하게 맞설 수 있는 단계까지는 왔다고 생각하지만 결과라는 측면에서는 아직 과제가 남아 있다"고 답했다.