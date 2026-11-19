공유하기 Google에서 GOAL을 팔로우하세요

광고

맨체스터 유나이티드(잉글랜드) 사령탑으로 부임한 마우리시오 포체티노(54·아르헨티나) 감독이 본격적으로 업무를 시작했다.

맨체스터 유나이티드는 19일(한국시간) 공식 홈페이지를 통해 “(영국에 도착한) 포체티노 감독은 캐링턴 훈련장으로 향해 훈련 시설을 둘러보고, 선수단 및 관계자들을 만나면서 새 사령탑으로서의 업무를 시작했다”며 “포체티노 감독과 그동안 함께 일했던 코칭스태프들도 합류했다”고 발표했다.

맨체스터 유나이티드는 포체티노 감독에게 지휘봉을 맡기면서 그의 사단인 헤수스 페레스 수석코치, 미겔 다고스티노 코치, 토니 히메네스 골키퍼 코치, 세바스티아노 포체티노 피지컬 코치, 알렉 스콧 수석 분석가도 함께 선임했다.

“팬 여러분들을 만나 뵙기를 기대하고 있다. 우리가 함께 힘을 합치고 유대감을 다지며 모두에게 행복을 선사할 수 있기를 바란다”는 포체티노 감독은 “이번 시즌은 선수들이 경기장에서 최선을 다해 싸우도록 독려하고, 우리가 마땅히 받아야 할 결과를 얻을 수 있는 특별한 시즌이 될 것”이라고 말했다.

광고 광고

그러면서 “맨체스터 유나이티드를 이끌게 된 것은 큰 영광”이라며 “시간을 낭비할 여유가 없다. 당장 다가올 경기에 대비해야 한다. 지금은 휴식을 생각할 때가 아니며, 잠을 잘 생각도 할 때가 아니다. 리버풀전에서 최상의 컨디션으로 경기에 임할 수 있도록 모든 것을 준비하고 대비해야 할 때”라고 강조했다.

관련 주제

최근 8경기(5무3패) 동안 승리가 없는 맨체스터 유나이티드는 오는 23일 안필드에서 리버풀과 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 11라운드 원정경기를 치른다. 포체티노 감독은 팀 분위기가 좋지 않은 가운데 데뷔전부터 ‘노스웨스트 더비’라는 중요한 경기를 마주하게 됐다.

한편, 지난 2006년 현역 은퇴 후 지도자로 전향한 포체티노 감독은 에스파뇰을 이끌면서 지도자로서 가능성을 보이더니 이후 사우샘프턴, 토트넘, 첼시(이상 잉글랜드), 파리 생제르맹(PSG·프랑스), 미국 등을 이끌면서 다양한 경험을 쌓았다.

광고

지도자 커리어 통틀어 가장 오래 이끈 구단은 토트넘이다. 2014년 토트넘 지휘봉을 잡아 해임되기 전까지 5년간 이끌었다. 당시 손흥민과 해리 케인, 크리스티안 에릭센, 델리 알리로 이어지는 이른바 ‘DESK’ 라인을 탄생시켜 강한 압박과 속공을 내세운 공격 축구로 EPL과 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL)에서 준우승을 달성했다.