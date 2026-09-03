[오피셜] ‘사무라이 블루’ 日 모리야스호, 브라질과 리턴매치...월드컵 극장패 설욕 각오

[골닷컴] 김형중 기자 = 일본 축구 국가대표팀이 오는 11월 싱가포르에서 브라질과 다시 맞붙는다. 2026 북중미 월드컵 32강에서 브라질에 1-2로 역전패했던 일본이 리턴매치를 통해 설욕을 다짐한다.





일본 축구협회(JFA)는 3일 공식 채널을 통해 오는 11월 14일(현지 시각) 싱가포르 국립 스타디움에서 열리는 ‘미즈호 블루 챌린지 더 칼랑 풋볼 시리즈 싱가포르’에 참가한다고 발표했다. 일본은 브라질과 1차전을 치르고, 11월 17일 파라과이와 2차전을 소화한다. 이번 대회에는 일본·브라질·파라과이·개최국 싱가포르까지 4개국이 참가하며 국제축구연맹(FIFA) A매치 기간 총 4경기가 펼쳐진다.





이번 대회의 최대 관전 포인트는 단연 일본과 브라질의 리턴매치다. 양 팀은 지난 7월 북중미 월드컵 32강에서 격돌했고, 일본은 전반 사노 가이슈의 선제골 덕분에 이변을 예고했지만 카세미루의 동점골과 마르티넬리의 후반 추가시간 역전골에 무릎 꿇었다.





파라과이전도 흥미로운 맞대결이다. 파라과이는 이번 월드컵에서 독일을 승부차기로 꺾는 이변을 연출하며 16강에 진출했지만 프랑스에 0-1로 패하며 탈락했다. 에이스 미겔 알미론이 조별예선에서 입 가리기 규정 위반으로 레드카드를 받으며 화제가 됐던 팀이기도 하다. 월드컵을 통해 경쟁력을 확인한 파라과이가 FIFA 랭킹 17위 일본을 상대로 다시 한번 이변을 연출할 수 있을지도 볼거리다.





이번 대회는 주최사인 더 칼랑 그룹과 덴쓰 스포츠 인터내셔널이 공동 기획한 첫 번째 대형 국제 축구 토너먼트다. 미즈호 파이낸셜 그룹이 타이틀 스폰서로 참여하며 싱가포르-일본 수교 60주년 기념 행사의 일환으로도 진행된다.





싱가포르는 개최국으로 11월 13일 파라과이, 17일 브라질과 각각 맞붙으며 2027년 1월 개막하는 AFC 아시안컵 준비를 위한 실전 경험을 쌓는다. 내년 초 아시안컵을 앞두고 남미 강호와 홈에서 두 차례 맞붙는 기회가 주어진다는 점에서 싱가포르 팬들의 기대감도 크다.





일본은 이번 대회를 월드컵 이후 재도약하겠다는 각오다. 지난 월드컵 모리야스 하지메 감독 체제에서 토너먼트 진출에 성공하며 아시아 축구의 위상을 높였지만, 브라질이라는 벽을 넘지 못하며 그 이상 도달에 실패했다. 이번 리턴매치는 그 아쉬움을 씻을 기회이자 아시안컵을 대비하는 무대가 될 전망이다.