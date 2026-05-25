[오피셜] ‘블루 드래곤’ 이청용도 기뻐할 소식 전해졌다…‘7시즌만’ 볼턴 원더러스, 마침내 EFL 챔피언십 승격

과거 이청용(37·인천 유나이티드)이 몸담았던 볼턴 원더러스가 7시즌 만에 잉글랜드 풋볼리그(EFL) 챔피언십(2부)으로 승격했다.

볼턴 원더러스는 25일(한국시간) 공식 홈페이지를 통해 “7시즌 만에 EFL 챔피언십으로 승격하는 쾌거를 이뤄냈다”면서 “볼턴 시청 앞 빅토리아 광장에서 EFL 챔피언십 승격을 축하하는 행사를 개최할 예정이다. 이날 선수단, 구단 관계자, 초청 손님 및 서포터가 한자리에 모여 구단의 뛰어난 업적과 지역 사회에 대한 중요성을 기릴 것”이라고 발표했다.

앞서 볼턴 원더러스는 지난 24일 영국 런던의 웸블리 스타디움에서 펼쳐진 스톡포트 카운티 와 2025~2026 EFL 리그1(3부) 승격 플레이오프(PO) 결승전에서 4대 1 대승을 거뒀다. 전반 2분 루벤 로드리게스의 선제골로 앞서간 볼턴 원더러스는 전반 28분 아다마 시디베에게 동점골을 내줬지만 후반 27분 카일 우튼의 자책골로 다시 리드를 잡더니 후반 35분과 추가시간 3분 각각 샘 달비와 로드리게스의 연속골로 승부에 쐐기를 박았다.

이로써 볼턴 원더러스는 2018~2019시즌 EFL 챔피언십에서 23위에 머물러 강등된 이후 8시즌 만에 다시 EFL 챔피언십으로 복귀했다. 24개 팀이 참가하는 EFL 리그1은 3개 팀이 EFL 챔피언십으로 향한다. 1위와 2위는 다이렉트 승격하고, 남은 한 자리는 승격 PO를 통해 결정된다. 승격 PO는 3위와 6위, 4위와 5위가 각각 준결승(1·2차전)에서 맞붙은 후 승리한 팀끼리 결승전(단판)을 치른다.

볼턴 원더러스는 국내 팬들에게도 친숙한 팀이다. 국가대표 출신 미드필더 이청용의 친정팀이기 때문이다. 이청용은 2009~2010시즌을 앞두고 FC서울을 떠나 볼턴 원더러스로 이적했다. 당시 볼턴 원더러스는 잉글랜드 프리미어리그(EPL·1부)에 소속되어 있었다가 2011~2012시즌 18위로 마쳐 강등됐다. 이청용은 6시즌 동안 통산 195경기에 출전해 20골·34도움을 기록했다. 특히 2009~2010시즌 구단 올해의 선수로 선정되는 영예를 안기도 했다.

EFL 챔피언십으로 떨어진 볼턴 원더러스는 EPL 승격에 도전했지만 번번이 실패했고, 설상가상으로 재정난 악재까지 겹치면서 파산 직전까지 가더니 결국 2015~2016시즌 EFL 챔피언십에서 24위로 마치면서 강등됐다. 다행히 2016~2017시즌 EFL 리그1에서 2위로 승격했지만 2018~2019시즌 EFL 챔피언십에서 23위로 마쳐 다시 떨어졌고, 2019~2020시즌 EFL 리그1에서 23위에 머무르면서 추락했다.

이후 볼턴 원더러스는 2020~2021시즌 EFL 리그2(4부)에서 3위에 올라 승격 플레이오프(PO)를 거친 끝에 가까스로 승격했다. 이후 2021~2022시즌부터 5시즌 연속 EFL 챔피언십 승격에 도전했다가 마침내 그 목표를 이뤘다. 볼턴 원더러스는 이제 2026~2027시즌에는 15시즌 만에 EPL 승격을 꿈꾼다.