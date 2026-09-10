[오피셜] '베트남 KING' 김상식 감독, 트로피 추가 도전한다! 초대 FIFA 아세안컵 24일 개막

[골닷컴] 김형중 기자 = '베트남 KING' 김상식 감독이 또 다른 신화에 도전한다. 국제축구연맹(FIFA)이 새롭게 창설한 FIFA 아세안컵에 참가해 우승을 노린다.





10일(한국시간) FIFA는 동남아시아 및 주변 지역 국가 대표팀들이 참가하는 FIFA 아세안컵 초대 대회의 주요 일정을 발표했다. 오는 24일부터 내달 5일까지 인도네시아 반둥과 자카르타, 그리고 홍콩에서 열린다.





이번 대회는 동남아시아국가연합(ASEAN) 11개 회원국 전체와 초청팀 3개국을 포함해 총 14개 팀이 참가한다. FIFA는 높은 수준의 국제 축구를 제공하고, 지역 간 유대를 강화하며, 팬들이 즐길 수 있는 새로운 기회를 창출하기 위해 아세안컵을 창설했다고 밝혔다.





첫 대회는 두 개 디비전으로 구성된다. 인도네시아가 개최하는 디비전 1에는 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 태국, 베트남과 초청국인 방글라데시, 파키스탄이 속했다. 또 다른 초청국인 홍콩에서 열리는 디비전 2는 브루나이, 캄보디아, 라오스, 미얀마, 동티모르가 참가한다.





각 디비전은 두 개 조로 나뉘어 단일 라운드 로빈 방식으로 경기를 치른다. 각 조 우승팀은 해당 디비전 결승에 진출해 트로피를 놓고 결승전을 치르며, 인도네시아에서 열리는 디비전 1의 조별 준우승팀들은 3위 결정전도 치른다.





FIFA 지안니 인판티노 회장은 "FIFA 아세안컵은 남자 국제 경기 일정 내에서 각국 대표팀에 의미 있는 경쟁 기회를 제공하고, 선수들이 치열한 지역 라이벌전에서 자국을 대표할 수 있도록 출범시켰다"며 "이번 대회는 동남아시아 전반의 축구 유대를 강화하는 동시에 모든 팬들에게 잊지 못할 순간과 멋진 인터내셔널 경기를 선사할 것"이라고 말했다.





참가국들의 인구는 합산 20억 명 이상으로, 이는 각국의 규모와 축구 잠재력을 의미한다. 개최 도시인 인도네시아 반둥과 자카르타, 홍콩은 스포츠에 열광하는 젊은 인구를 보유하고 빠르게 성장하는 곳으로 동남아시아의 축구 메카이다.





한편, 지난달 아세안축구연맹(AFF) 현대컵을 2년 연속 제패하며 동남아시아 최강국으로 우뚝 선 베트남은 김상식 감독의 지휘 아래 이번 대회에 나선다. 베트남이 FIFA 아세안컵 초대 대회에서 우승컵을 거머쥔다면, 김상식 감독은 베트남 대표팀 부임 후 다섯 번째 우승이다. 2024년 베트남 대표팀 지휘봉을 잡은 그는 그동안 AFF 현대컵 2회, AFF U-23 챔피언십 1회, 동남아시안게임(SEA) 1회 등 총 네 번의 우승컵을 들어올린 바 있다.





또한 베트남은 현재 26경기 무패행진(22승 4무)을 달리며 역대 최장 기록을 경신 중이다. FIFA 아세안컵에서 계속해서 기록을 이어가겠다는 각오다.