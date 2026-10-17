[오피셜] “반등 이끈 결정적인 활약 펼쳤다”…‘1골·2도움 대폭발’ 손흥민, MLS 사무국 선정 주간 베스트11

축구대표팀 ‘캡틴’ 손흥민(34·LAFC)이 1골·2도움을 기록하는 맹활약 속 팀의 승리를 견인한 가운데 미국 메이저리그사커(MLS) 사무국 선정 주간 베스트11에 이름을 올렸다.

MLS 사무국은 16일(한국시간) 정규리그 30라운드 ‘팀 오브 더 매치데이(Team of the Matchday·베스트11)’를 발표했다. 3-4-3 포메이션 속 손흥민은 왼쪽 측면 미드필더에 자리했다. 손흥민을 비롯해 마르코 로이스(LA갤럭시)와 하니 무크타르(내슈빌 SC), 기예르메(휴스턴 다이너모)가 중원에 이름을 올렸다.

또 손흥민과 영혼의 단짝이자, ‘흥부 듀오’의 ‘부’를 맡고 있는 드니 부앙가(LAFC)와 브루노 다미아니(필라델피아 유니온), 도르 투르게만(뉴잉글랜드 레볼루션)이 공격진에 뽑혔고, 수비진에는 실반 헤프티(DC 유나이티드)와 뤽 드 푸제롤(레알 솔트레이크), 안디 나하르(내슈빌 SC)가, 골키퍼에는 다니엘(FC댈러스)이 각각 선정됐다.

앞서 손흥민은 지난 15일 미국 LA의 BMO 스타디움에서 열린 오스틴FC와 2026 MLS 정규리그 30라운드 홈경기에서 선발 출전해 교체로 물러나기 전까지 78분을 소화하는 동안 1골·2도움을 올렸다. LAFC는 이날 3대 1로 승리하면서 5경기 만에 승리를 통해 분위기 반전에 성공했는데, 손흥민이 3골에 모두 관여하며 승리 일등공신이 된 것이다.

손흥민은 후반 7분 문전 오른쪽 부근으로 순식간에 침투한 후 뒤따라오던 상대 수비 두 명을 잇달아 제치고 돌파한 후 때린 오른발 슈팅이 막히자 다시 공을 잡아 옆에 있던 부앙가에게 패스를 내줬다. 부앙가는 완벽한 오픈 찬스를 맞아 오른발 슈팅으로 골망을 갈랐다.

이어 후반 22분에는 전방 압박 과정에서 상대 골키퍼가 찬 킥을 몸으로 막아냈고, 손흥민의 몸에 맞은 공은 공교롭게도 페널티 박스 안 오른쪽 측면에 있던 부앙가에게 떨어졌다. 부앙가는 이후 문전 앞으로 파고들어 오른발 슈팅으로 다시 한번 골네트를 흔들었다. 손흥민은 이와 함께 MLS 정규리그 도움 부문 단독 선두(15도움)로 뛰어올랐다.

부앙가의 두 골에 모두 관여한 손흥민은 이번에는 직접 해결사로 나섰다. 후반 27분 제이콥 샤펠버그가 왼쪽 측면에서 낮고 빠른 크로스를 올리자 문전 앞으로 재빠르게 쇄도한 손흥민이 오른발 논스톱 슈팅으로 침착하게 밀어 넣었다. 약 한 달 만이자 3경기 만에 다시 골맛을 본 그는 전매특허 ‘찰칵 세리머니’를 선보인 후 환하게 웃었다.

MLS 사무국은 “손흥민과 부앙가가 LAFC의 반등을 이끌었다”며 “손흥민은 1골·2도움을 기록했고, 부앙가는 2골을 넣으며 승리를 이끄는 결정적인 활약을 펼쳤다. LAFC는 3대 1로 승리하며 자신감을 되찾았다”고 설명했다.