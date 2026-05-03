[오피셜] “반가운 복귀” 부활한 명가 맨체스터 유나이티드, 2026~2027시즌 UCL 진출 확정 ‘3시즌만’

[골닷컴] 강동훈 기자 = 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 맨체스터 유나이티드가 2026~2027시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 진출권을 확보했다. 맨체스터 유나이티드가 UCL에 참가하는 건 2023~2024시즌 이후 3시즌 만이다.

맨체스터 유나이티드는 4일(한국시간) 공식 홈페이지를 통해 “2026~2027시즌 UCL 진출을 확정지었다”면서 “UEFA가 주관하는 유럽클럽대항전 중 ​​최고 권위 대회로의 반가운 복귀이며, 리그 페이즈 방식이 도입된 이후 첫 참가”라고 발표했다.

앞서 맨체스터 유나이티드가 지난 3일 영국 맨체스터의 올드 트래퍼드에서 끝난 리버풀과 2025~2026시즌 EPL 35라운드 홈경기에서 3대 2로 승리했다. 전반 6분과 14분 각각 마테우스 쿠냐와 베냐민 셰슈코의 연속골로 앞서가다가 후반 2분과 11분 각각 도미니크 소보슬러이와 코디 각포에게 내리 실점했지만 후반 32분 코비 마이누가 다시 승부를 뒤집었다.

18승10무7패, 승점 64가 된 맨체스터 유나이티드는 이로써 UCL 진출을 확정 지었다. EPL은 UEFA 계수 최소 상위 2위 안에 들어 5위까지 UCL 진출권이 주어지는데, 6위 본머스(승점 52)와 격차를 승점 12로 벌린 맨체스터 유나이티드는 남은 3경기에서 승점을 확보하지 못하더라도 5위 이상을 확보해 UCL 진출권을 얻게 된다.

맨체스터 유나이티드가 UCL에 출전하는 건 2023~2024시즌 이후 3시즌 만이다. 1992~1993시즌 UCL로 개칭된 이후 통산 27번째 참가이기도 하다. 맨체스터 유나이티드는 역대 UCL에서 2회 우승(1998~1999·2007~2008시즌)을 차지한 역사가 있다.

마이클 캐릭 임시 감독은 “처음 지휘봉을 잡았을 당시 맨체스터 유나이티드를 다시 UCL로 복귀시키고 싶은 마음은 컸다. 다만 UCL 진출이 다소 멀게 느껴졌는데, 오늘 3경기를 남겨두고 이렇게 진출을 확정 지은 것은 큰 성과”라면서도 지나치게 축하하지 않겠다고 강조하며 “선수단이 더 큰 목표를 향해 앞으로 나아가기를 바란다”고 말했다.

결승골로 승리를 견인한 마이누는 UCL 진출권을 따낸 것을 기뻐하면서도 “우리는 앞으로 나아가고 있을 뿐이다. 절대 여기서 안주해서는 안 된다”고 힘주어 말하며 “계속해서 승리하고 또 승리하면서 좋은 성적으로 잘 마무리해야 한다”고 각오를 다졌다.