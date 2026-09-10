[오피셜] '바르셀로나, 정말 감사합니다' 수비수 고민 해결에 리버풀 '싱글벙글'…아라우호, AT 마드리드전 POTM 선정

[골닷컴] 배웅기 기자 = 로날드 아라우호(27·리버풀)가 또 한 번 발군의 기량을 뽐냈다.

리버풀은 10일(이하 한국시간) 영국 리버풀의 안필드에서 열린 아틀레티코 마드리드와 2026/27 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 1차전 홈 경기에서 2-1로 승리했다.

이날 리버풀은 전반 17분 마르코스 요렌테에게 선제골을 허용했지만, 전반 40분과 후반 5분 각각 도미니크 소보슬라이와 알렉시스 맥 알리스터의 득점이 터지며 역전에 성공했다. 이후 아틀레티코의 맹공을 잘 막아내며 안방에서 귀중한 승점 3을 챙겼다.

직전 입스위치 타운전(2-0 승리)에 이어 다시 한 번 라이트백으로 선발 출전한 아라우호는 이번 경기에서도 만 점짜리 활약을 펼치며 승리에 이바지했다. 전반 40분에는 박스 안에서 감각적인 백힐 패스로 소보슬라이의 득점을 도우며 리버풀 이적 후 첫 도움을 적립했다.

축구 통계 매체 '풋몹'에 따르면 아라우호는 1도움을 비롯해 패스 성공률 85%(33/39), 볼 터치 62회, 공격 지역 패스 4회, 슈팅 3회, 걷어내기 2회, 헤더 클리어 2회, 공중 볼 경합 성공 2회, 기회 창출 1회 등을 기록하며 평점 7.1을 받았다. 경기 후에는 리버풀 선정 최우수 선수(Player Of The Match·POTM)에도 이름을 올렸다.

리버풀 역시 아라우호의 활약에 만족감을 나타내고 있는 것으로 전해졌다. 스페인 매체 '스포르트'는 6일 "아라우호는 리버풀 입단 후 3경기에 나섰지만, 이미 깊은 인상을 남긴 듯하다. 구단 운영진은 그의 임대 영입이 올바른 결정이었다는 데 의견이 일치한다"고 보도한 바 있다.

매체에 의하면 리버풀은 올여름 아라우호 임대 영입 당시 그의 풍부한 경험과 리더십이 큰 힘이 될 것으로 판단했다. 특히 라이트백과 센터백을 모두 소화할 수 있는 멀티 플레이어라는 점이 리버풀에 매력적으로 다가왔다.

1999년생인 아라우호는 지난 2018년 여름 바르셀로나에 합류하며 본격적으로 이름을 알렸다. 2020/21시즌을 기점으로 출전 시간을 늘려갔고, 통산 213경기 14골 7도움을 올렸다. 올겨울에는 마르크 안드레 테어 슈테겐(아약스)이 지로나로 떠나면서 주장 완장을 물려받았다.

다만 주전 경쟁에서 밀려난 데다 심리적인 문제까지 겪으면서 올여름 새로운 도전에 나서게 됐다. 복수의 현지 매체에 따르면 아라우호는 리버풀 임대 이적을 위해 주급 삭감까지 자처했다. 바르셀로나에서 받던 연봉 1천 400만 유로(약 218억 원)에서 약 20%가 삭감된 것으로 알려졌다.

기대와 우려가 공존하는 영입이었지만, 지금까지는 리버풀에 곧잘 녹아들고 있는 모양새다. 아라우호는 올 시즌 프리미어리그(PL) 개막 후 2경기에서 교체로 나선 데 이어 입스위치전과 아틀레티코전에서는 라이트백으로 선발 출전해 안도니 이라올라 감독에게 합격점을 받았다.