[오피셜] '미국행' 손흥민, 제대로 낭패! 월드컵 탈락 이어 단짝마저 떠났다…오르다스, DC 유나이티드 전격 이적

[골닷컴] 배웅기 기자 = 손흥민(34·로스앤젤레스 FC)의 '단짝' 나탄 오르다스(22)가 DC 유나이티드 유니폼을 입는다.

DC 유나이티드는 14일(이하 한국시간) 공식 홈페이지를 통해 오르다스 영입을 발표했다. 이적료는 기본 237만 5천 달러(약 35억 원)에 옵션 50만 달러(약 7억 원)가 더해진 조건이다. 오르다스는 U22 이니셔티브(Initiative) 선수로 등록될 예정이다.

엘살바도르 출신의 2004년생 공격수 오르다스는 로스앤젤레스(LA) FC 유소년 팀에서 성장해 2022년 프로 무대에 발을 내디뎠다. 같은 해 라스베이거스 라이츠로 임대를 떠나 경험을 쌓았고, 2023시즌을 기점으로 LAFC에서 출전 시간을 늘려가기 시작했다.

특히 지난 시즌에는 38경기(1,884분)에 나서 8골 5도움을 폭발하며 특급 조커로 활약했다. 올 시즌 역시 14경기(663분) 3골을 기록하며 순도 높은 골 결정력을 뽐냈지만, 더 많은 출전 시간을 위해 이적을 택하면서 LAFC와 동행에 마침표를 찍게 됐다.

LAFC로서는 뼈아픈 전력 누수다. 표면적으로는 손흥민, 라이언 라포소, 다비드 마르티네스, 에이드리언 위보오, 드니 부앙가 등 공격 자원이 풍부하다. 그러나 이번 시즌 들어 손흥민과 부앙가의 득점력이 크게 감소한 데다, 라포소와 위보오는 백업 자원으로 분류되고 있어 오르다스의 이탈은 적잖은 타격으로 작용할 전망이다.

두 달여간의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 휴식기를 마친 LAFC는 오는 18일 미국 카슨의 디그니티 헬스 스포츠 파크에서 열리는 LA 갤럭시와 일전을 시작으로 2026 메이저리그사커(MLS) 서부 콘퍼런스 일정을 재개한다. LAFC는 현재 15경기 7승 3무 5패(승점 24)로 5위에 위치해 있다.

한편 오르다스는 지난달 4일 미국 프로보의 브리검영대(BYU) 사우스필드에서 열린 대한민국 국가대표팀과 친선경기(0-1 패)에 선발 출전, 손흥민과 유니폼을 교환하며 인연을 자랑한 바 있다. 당시 오르다스는 경기 종료 휘슬이 울림과 동시에 손흥민에게 달려가는 모습으로 국내에서 큰 화제가 됐다.