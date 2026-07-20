[오피셜] ‘무적함대’ 월드컵 우승 이끈 ‘캡틴’ 로드리, 스페인 선수 최초로 골든볼 수상 영예

‘무적함대’ 스페인이 2026 북중미 월드컵에서 우승하는 데 혁혁한 공을 세운 미드필더 로드리(30·맨체스터 시티)가 골든볼(최우수선수)을 수상했다.

로드리는 20일(한국시간) 미국 뉴저지주 이스트 러더퍼드의 뉴욕·뉴저지 스타디움에서 열린 대회 결승전이 끝난 직후 진행된 시상식에서 골든볼을 수상했다. 1978 아르헨티나 월드컵 때 처음 수상하기 시작한 골든볼을 스페인 선수가 받은 건 이번이 처음이다.

사실 스페인이 대회 결승전에서 아르헨티나를 꺾고 우승이 확정된 순간 로드리의 골든볼 수상은 확정적이었다. 로드리는 대회 조별리그부터 결승전까지 전 경기 주장 완장을 차고 선발 출전해 그야말로 최고의 활약을 펼쳤다.

로드리는 공격포인트는 없었으나 뛰어난 패싱력과 안정적인 경기 조율 능력, 그리고 탄탄한 피지컬을 앞세워 스페인의 중원을 지탱했다. 스페인이 대회 우승하는 과정에서 가장 많은 영향력을 끼쳤다고 해도 과언이 아니었다.

베스트 영플레이어상은 스페인의 수비라인을 든든하게 지킨 센터백 파우 쿠바르시(19·바르셀로나)가, 최고의 수문장에게 주어지는 골든글러브는 8경기에서 단 1골만 실점한 스페인의 우나이 시몬(29·아틀레틱 빌바오)이 각각 수상했다.

골든부트(득점왕)는 이번 대회에서 10골을 터뜨리면서 56년 만에 두 자릿수 득점에 성공한 프랑스 공격수 킬리안 음바페(27·레알 마드리드)가 받았다. 4년 전 대회에서도 8골로 골든부트를 수상했던 그는 2회 연속 수상의 영예를 안았다.

▲ 2026 북중미 월드컵 주요 시상식 결과

우승국 : 스페인

준우승국 : 아르헨티나

골든볼 : 로드리(스페인)

실버볼 : 리오넬 메시(아르헨티나)

브론즈볼 : 킬리안 음바페(프랑스)

골든글러브 : 우나이 시몬(스페인)

베스트 영플레이어상 : 파우 쿠바르시(스페인)

골든부트 : 킬리안 음바페(프랑스)

실버부트 : 리오넬 메시(아르헨티나)

브론즈부트 : 주드 벨링엄(잉글랜드)

페어플레이상 : 네덜란드