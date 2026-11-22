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국제축구선수협회(FIFPRO)가 바이에른 뮌헨 경영진이 신경 기능 장애를 겪고 있는 자말 무시알라(23·독일)의 계약에 대해 반복적으로 공개 언급한 것을 비판하면서 “선수를 보호해야 할 의무가 있다”고 강조했다.

FIFPRO는 22일(한국시간) 공식 홈페이지를 통해 “부상에서 복귀한 무시알라의 계약에 대해 바이에른 뮌헨 경영진이 반복해서 공개적으로 의문을 제기하는 발언을 한 것에 대해 깊은 우려를 표명한다”며 “바이에른 뮌헨의 명예 회장, 최고경영자(CEO), 그리고 전 CEO는 잇따라 무시알라의 계약에 대해 공개적으로 의문을 제기했다. 이것은 협상에 앞서 무시알라와 그의 에이전트에게 압력을 가하기 위한 조직적인 전략으로 보여진다. 바이에른 뮌헨 정도의 위상을 가진 명문 구단이라면 이보다 더 신중하게 행동했어야 한다”고 발표했다.

그러면서 “바이에른 뮌헨은 무시알라를 보호해야 할 의무가 있다. 프로 축구계에서 선수의 미래에 대한 불확실성은 특히 부상에서 회복 중인 선수에게 정신 건강에 악영향을 미칠 수 있다”면서 “무시알라의 건강과 미래를 공개적으로 논의하는 것은 그러한 압박감을 더욱 가중시킨다. 그의 계약에 대한 우려는 그와 그의 대리인에게 비공개로 제기되어야 한다”고 밝혔다.

이어 “계약은 존중되어야 합니다. 부상이나 경기력 저하는 구단이 선수와 합의한 계약 조건을 재협상할 근거가 될 수 없으며, 마찬가지로 뛰어난 활약을 펼친다고 해서 선수가 자동으로 연봉 인상을 받을 권리가 생기는 것도 아니”라며 “구단, 리그, 선수 노조는 국제축구연맹(FIFA) 차원에서 계약 안정성이 축구의 핵심 원칙이라는 데 동의했다. 이는 선수뿐만 아니라 구단도 보호하는 중요한 요소”라고 힘주어 말했다.

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이번 논란은 바이에른 뮌헨 경영진의 발언에서 비롯됐다. 명예 회장인 울리 회네스는 간헐적인 결신 발작을 일으키는 신경 질환을 앓고 있는 무시알라를 두고 “이전 기량을 회복할 수 있을지 모르겠다”면서 무시알라의 기대 수준이 높은 연봉에 비례하는지에 대해 의문을 제기했다. 이에 CEO 얀 크리스티안 드레센은 무시알라의 상태가 어떻게 호전되는지 지켜본 후 필요하다면 추후 가족 및 관계자와 논의할 수도 있다고 밝혔다.

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이런 가운데 감독위원회 위원인 카를하인츠 루메니게도 무시알라가 예전 기량을 되찾을 수 있을지 장담할 수 없으며, 만약 예전 기량을 되찾지 못한다면 그의 고액 연봉 문제가 논란거리가 될 수 있다고 말했다. 그러면서 무시알라가 계속해서 부상이 이어지면서 팀에 도움이 되지 못한다면 재정적인 문제를 고려해 매각해야 한다는 주장까지 덧붙였다.

한편, 무시알라는 향후 바이에른 뮌헨을 이끌어갈 ‘차세대 에이스’로 평가받는다. 지난 2020년 바이에른 뮌헨에서 프로에 데뷔한 이래 통산 236경기에 출전했다. 이 기간 71골·46도움을 기록했고, 독일 분데스리가 6회, 독일축구연맹(DFB) 포칼 1회, 프란츠 베켄바워 슈퍼컵 3회, 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 1회, 국제축구연맹(FIFA) 인터컨티넨탈컵 1회 등 우승했다.

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빼어난 활약상을 인정받은 무시알라는 지난해 2월 2030년까지 장기 재계약도 체결했다. 이 과정에서 연간 최대 2600만 유로(약 383억 원)를 받기로 합의했다. 이는 해리 케인 다음으로 구단 내 최다 연봉이다. 하지만 무시알라는 최근 잦은 부상과 건강 문제로 어려움을 겪으면서 결장하는 시간이 점점 많아지고 있다.