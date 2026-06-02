[오피셜] '메시 마크 특명' FC서울 야잔, 요르단 유니폼 입고 생애 첫 월드컵 누빈다

[골닷컴] 김형중 기자 = 2025시즌 K리그 베스트11 야잔 알아랍(FC서울)이 월드컵 무대를 누빈다. '축구의 신' 리오넬 메시(아르헨티나)를 막아야 할 특명을 받았다.





요르단 축구 국가대표팀이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 최종 명단 26명을 공식 발표했다. 자말 셀라미 감독이 이끄는 요르단은 사상 첫 월드컵 본선 무대를 밟게 됐으며, J조에서 아르헨티나, 알제리, 오스트리아와 함께 조별리그를 치른다.





한국 팬들의 관심을 받고 있는 야잔은 이변 없이 월드컵호에 승선했다. 2023 아시안컵에서 아시아축구연맹(AFC) 올스타팀에 선정되며 국제 무대에 이름을 알린 야잔은 2024년 7월 서울에 입단하며 K리그에 둥지를 틀었다. 서울 합류 이후 2025 K리그1 베스트11에 선정되는 등 리그 최고 수비수 중 한 명으로 자리매김했다.





185cm의 장신 수비수로 공중볼 장악력과 대인 마크 능력이 탁월한 야잔은 아시안컵에서 준결승 한국전 포함 전 경기 풀타임을 소화하며 요르단의 역사적인 결승 진출을 이끌었다. K리그에서 활약 중인 선수가 월드컵 본선 무대를 밟는다는 점에서 한국 축구 팬들에게도 남다른 의미를 갖는다.





요르단의 가장 큰 악재는 '테크니션' 야잔 알나이마트의 부상 탈락이다. 알나이마트는 아랍컵 기간 전방십자인대 파열이라는 심각한 부상을 당하며 이번 대회에 참가하지 못하게 됐다. 아시안컵에서 맹활약하며 요르단 돌풍의 주역이 되었던 알나이마트가 빠지면서 공격진의 무게감이 다소 떨어졌다. 웨스트브로미치 알비언 소속 타메르 바니도 부상으로 이번 대회를 함께 하지 못한다.





공격의 핵심은 주장 무사 알타마리(스타드 렌)다. '요르단 메시'라고 불리는 알타마리는 왼발 컷인 드리블을 주무기로 상대 수비를 무력화하는 데 탁월하다. 요르단 최초의 리그1 소속 선수로 A매치 76경기에 출전해 23골을 터트린 베테랑이기도 하다. 알리 올완(알사일리야), 이브라힘 사브라(로코모티바 자그레브), 오데 알파쿠리(피라미즈), 모하마드 아부자라이크(라자 카사블랑카), 알리 아자이제(알샤바브)도 공격 자원으로 함께 이름을 올렸다.





골키퍼는 야제드 아부 라일라(알후세인)가 주전을 맡는다. 수비라인에서는 알아랍 외에도 이흐산 하다드(알후세인)가 수비 경험과 리더십을 더하며 팀의 중심을 잡는다. 미드필드는 모하마드 알다우드(알웨흐다트), 라자이 아예드(알후세인), 아메르 자무스(알자우라), 니자르 알라쉬단(카타르 SC) 등이 구성한다.





이번이 요르단의 사상 첫 월드컵 본선 진출로, 아프리카의 케이프베르데, 중앙아시아의 우즈베키스탄, 카리브해의 퀴라소와 함께 이번 대회 월드컵 데뷔팀 중 하나다. 요르단은 16일(한국 시각) 미국 산타클라라 리바이스 스타디움에서 오스트리아와 조별리그 1차전을 치른 뒤, 22일 알제리, 27일 아르헨티나와 차례로 맞붙는다.





■ 요르단 최종 명단 26인

GK: 1. 야제드 아부 라일라 / 22. 압달라 알파쿠리 / 12. 누르 바니 아티야

DF: 5. 야잔 알아랍 / 23. 이흐산 하다드 / 4. 후삼 아부다합 / 2. 모하마드 아부하심 / 3. 압달라 나십 / 17. 살림 오바이드 / 19. 사에드 알로산 / 26. 아나스 바다위 / 20. 모하나드 아부타하 / 16. 모하마드 아부알나디

MF: 25. 모하마드 알다우드 / 21. 니자르 알라쉬단 / 8. 누르 알라와브데 / 14. 라자이 아예드 / 6. 아메르 자무스 / 15. 이브라힘 사데흐 / 13. 마흐무드 알마르디

FW: 10. 무사 알타마리 / 9. 알리 올완 / 18. 이브라힘 사브라 / 11. 오데 알파쿠리 / 7. 모하마드 아부자라이크 / 24. 알리 아자이제