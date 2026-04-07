[오피셜] '멀티골' 인천 무고사, K리그1 6R MVP 선정…K리그2는 충남아산 김종민

[골닷컴] 배웅기 기자 = 무고사(34·인천유나이티드)가 하나은행 K리그1 2026 6라운드 MVP로 선정됐다.

무고사는 5일 인천축구전용경기장에서 열린 김천상무전에서 멀티골을 터뜨리며 인천의 2-1 승리를 견인했다. 무고사는 전반 10분 이명주가 건네준 볼을 감각적인 오른발 슛으로 연결하며 선제골을 성공시켰다. 이어 전반 종료 직전 페널티킥으로 추가골을 기록했다.

베스트 매치 역시 인천과 김천의 경기다. 이날 인천은 무고사의 활약에 힘입어 2-0으로 앞서갔으나 후반 11분 고재현에게 추격골을 실점했고, 이후 팽팽한 흐름이 이어졌다. 김천은 홍윤상과 윤재석을 필두로 공세를 펼쳤으나 끝내 추가골을 만들어 내지 못하며 패했다.

베스트 팀은 강원FC다. 강릉은 지난 4일 강릉하이원아레나에서 치러진 광주FC전에서 강투지, 모재현, 이유현이 득점포를 가동하며 3-0으로 승리했다. 강원의 올 시즌 첫 승이다.

하나은행 K리그2 2026 6라운드 MVP는 김종민(33·충남아산FC)이 차지했다.

김종민은 5일 안산 와~스타디움에서 펼쳐진 안산그리너스전에서 0-1로 뒤지고 있던 상황에 교체 투입돼 멀티골을 폭발했다. 김종민은 후반 32분 김혜성의 패스를 가슴으로 받아 강력한 논스톱 슛으로 연결하며 동점골을 뽑아냈고, 경기 종료 직전 혼전 상황에서 안산 수비진을 따돌린 뒤 침착한 왼발 슛으로 쐐기골을 터뜨리며 충남아산의 3-1 역전승을 완성했다.

베스트 매치는 5일 대구iM뱅크PARK에서 열린 대구FC와 김포FC의 경기다. 양 팀은 총 6골이 터지는 난타전을 선보였다. 김포는 전반 10분 디자우마의 헤더 선제골로 포문을 열었으나 전반 23분 김강산에게 동점골을 허용했다. 후반 들어 세라핌과 루이스가 1골씩 주고받으며 2-2가 됐고, 대구가 후반 34분 에드가의 헤더골로 리드를 잡았다. 그러나 경기 종료 직전 루이스에게 극적인 동점골을 내주며 서로 승점 1씩 챙기는 데 만족해야 했다.

베스트 팀은 서울 이랜드 FC다. 서울 이랜드는 4일 목동운동장에서 치러진 수원FC전에서 이주혁, 오스마르, 박재용의 연속골에 힘입어 3-0 완승을 거뒀다.

[하나은행 K리그1 2026 6라운드 MVP, 베스트 팀·매치, 베스트11]

MVP: 무고사(인천)

베스트 팀: 강원

베스트 매치: 인천-김천(2-1)

베스트11

FW: 이승우(전북), 무고사(인천), 최병찬(강원)

MF: 조르지(포항), 이명주(인천), 이유현(강원), 모재현(강원)

DF: 세레스틴(제주), 강투지(강원), 조위제(전북)

GK: 송범근(전북)

[하나은행 K리그2 2026 6라운드 MVP, 베스트 팀·매치, 베스트11]

MVP: 김종민(충남아산)

베스트 팀: 서울E

베스트 매치: 대구-김포(3-3)

베스트11

FW: 르본(전남), 김종민(충남아산), 크리스찬(부산)

MF: 이준상(성남), 이준석(파주), 박창환(서울E), 오인표(서울E)

DF: 정승용(성남), 김오규(서울E), 최희원(충남아산)

GK: 신송훈(충남아산)