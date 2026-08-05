[오피셜] '멀티골' 울산 이동경, K리그1 21R MVP 선정…K리그2 20R MVP는 화성 플라나

[골닷컴] 배웅기 기자 = 이동경(28·울산 HD)이 하나은행 K리그1 2026 21라운드 MVP로 선정됐다.

이동경은 2일 울산문수축구경기장에서 열린 FC안양전에서 멀티골을 터뜨리며 울산의 3-1 완승을 견인했다. 이동경은 1-1로 팽팽한 균형을 유지하던 후반 28분 김정훈과 권경원이 제때 처리하지 못한 볼을 박스 밖에서 왼발로 밀어 넣으며 역전골을 뽑아냈고, 후반 32분 정교한 왼발 프리킥으로 멀티골을 완성했다.

베스트 팀은 부천FC1995다. 부천은 지난 1일 강릉하이원아레나에서 펼쳐진 강원FC전에서 3-0으로 이겼다. 부천은 전반 19분 갈레고의 선제골을 시작으로 후반 15분 성예건, 후반 24분 가브리엘이 연달아 골망을 흔들었다. 이날 승리로 부천은 올 시즌 처음으로 3골 차 승리를 거뒀고, 5경기 연속 무승(3무 2패)에도 마침표를 찍었다.

베스트 매치는 2일 제주월드컵경기장에서 치러진 제주SK FC와 인천유나이티드의 경기다. 제주는 전반 12분 김신진의 선제골로 앞서 나갔지만, 인천이 전반 34분과 37분 김건희의 연속 헤더 골로 단숨에 경기를 뒤집었다. 제주는 전반 종료 직전 토비아스의 헤더 골로 균형을 맞춘 데 이어 후반 11분 아이아스의 역전골로 다시 리드를 잡았다. 그러나 후반 17분 이주용에게 동점골을 허용했고, 결국 경기는 3-3 무승부로 막을 내렸다.

하나은행 K리그2 2026 20라운드 MVP는 플라나(29·화성FC)의 몫으로 돌아갔다.

플라나는 1일 화성종합경기타운에서 열린 대구FC전에서 무려 4골을 폭발하며 화성의 5-1 대승을 이끌었다. 플라나는 전반 15분 선제골을 기록한 데 이어 전반 40분과 후반 15분 연속골을 터뜨리며 해트트릭을 완성했다. 후반 20분에는 페널티킥을 성공시키며 경기에 방점을 찍었다.

베스트 팀 역시 화성이다. 화성은 플라나의 4골과 제갈재민의 득점을 묶어 이번 시즌 처음으로 단일 경기에서 5골을 기록했고, 3연승을 질주하며 4위(19경기 10승 4무 5패·승점 34)로 도약했다.

베스트 매치는 2일 부산구덕운동장에서 펼쳐진 부산아이파크와 서울 이랜드 FC의 맞대결이다. 부산이 후반 7분 크리스찬의 선제골로 포문을 열었지만, 서울 이랜드가 후반 27분 백지웅의 득점으로 따라붙은 뒤 후반 39분 박재용이 역전골을 터뜨리며 2-1 승리를 거뒀다.

[하나은행 K리그1 2026 21라운드 MVP, 베스트 팀·매치, 베스트11]

MVP: 이동경(울산)

베스트 팀: 부천

베스트 매치: 제주-인천(3-3)

베스트11

FW: 갈레고(부천), 야고(울산), 이동경(울산)

MF: 루빅손(대전), 바사니(부천), 성예건(부천), 엄원상(대전)

DF: 이주용(인천), 김건희(인천), 이정택(김천)

GK: 김현엽(부천)

[하나은행 K리그2 2026 20라운드 MVP, 베스트 팀·매치, 베스트11]

MVP: 플라나(화성)

베스트 팀: 화성

베스트 매치: 부산-서울E(1-2)

베스트11

FW: 박재용(서울E), 보르하 바스톤(파주), 플라나(화성)

MF: 제갈재민(화성), 까리우스(서울E), 헤이스(수원), 데니손(충남아산)

DF: 오스마르(서울E), 보이노비치(화성), 김대환(화성)

GK: 신송훈(충남아산)