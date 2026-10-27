[오피셜] 광주 '구세주'로 떠오른 아이데일, K리그1 33R MVP 선정…K리그2 30R MVP는 부산 가브리엘

[골닷컴] 배웅기 기자 = 광주FC의 '구세주'로 떠오른 아이데일(27)이 하나은행 K리그1 2026 33라운드 MVP로 선정됐다.

아이데일은 지난 24일 부천종합운동장에서 열린 부천FC1995전에서 멀티골을 터뜨리며 광주의 3-0 완승을 이끌었다. 아이데일은 전반 종료 직전 바 루아의 패스를 왼발로 침착하게 마무리하며 선제골을 기록했고, 후반 20분 헤더로 추가골을 뽑아냈다.

베스트 매치는 24일 문수축구경기장에서 치러진 울산 HD와 포항스틸러스의 경기다. 울산은 전반 2분과 25분 각각 완델손과 김승호에게 실점하며 끌려갔지만, 후반 16분과 23분 김영권과 이동경의 득점이 차례로 터지며 안방에서 귀중한 승점 1을 챙겼다.

베스트 팀은 인천유나이티드다. 인천은 24일 인천축구전용경기장에서 펼쳐진 제주SK FC전에서 후반 14분 이명주의 선제골로 앞서 나갔다. 이후 후반 27분 네게바에게 동점골을 허용했지만, 후반 36분 이동률의 결승골과 경기 종료 직전 이청용의 쐐기골을 더해 3-1로 승리했다. 이날 승리로 인천은 파이널 A 진출을 확정했다.

하나은행 K리그2 2026 30라운드 MVP는 가브리엘(30·부산아이파크)의 몫으로 돌아갔다.

가브리엘은 25일 부산구덕운동장에서 열린 경남FC전에서 멀티골을 기록하며 부산의 3-1 승리를 견인했다. 전반 16분 선제골을 뽑아낸 가브리엘은 2-1로 앞서던 후반 32분 쐐기골을 터뜨리며 부산의 2연승에 힘을 보탰다.

베스트 매치는 천안종합운동장에서 치러진 천안시티FC와 안산그리너스의 경기다. 천안은 전반 13분 라마스, 전반 43분 이준호, 후반 20분 박창우가 연달아 골망을 흔들며 3-0으로 달아났다. 후반 25분 김인성에게 만회골을 내주기는 했지만, 이후 끝까지 점수 차를 지켜내며 3-1 승리를 거뒀다.

베스트 팀은 대구FC다. 대구는 24일 순천팔마종합운동장에서 펼쳐진 전남드래곤즈전에서 4-2로 이겼다. 전반 3분 세라핌의 선제골로 앞서 나간 대구는 전반 12분 김범수에게 동점골을 허용했지만, 전반 17분 데커스와 전반 42분 세라핌의 연속골로 다시 점수 차를 벌렸다. 이후 후반 24분 발디비아에게 추격골을 내줬지만, 후반 34분 세징야의 득점으로 승부에 쐐기를 박았다.

[하나은행 K리그1 2026 33라운드 MVP, 베스트 팀·매치, 베스트11]

MVP: 아이데일(광주)

베스트 팀: 인천

베스트 매치: 울산-포항(2-2)

베스트11

FW: 이청용(인천), 아이데일(광주), 바 루아(광주)

MF: 루빅손(대전), 김봉수(대전), 이명주(인천), 이동경(울산)

DF: 강준혁(강원), 반 흐룬스벤(광주), 김건희(인천)

GK: 구성윤(서울)

[하나은행 K리그2 2026 30라운드 MVP, 베스트 팀·매치, 베스트11]

MVP: 가브리엘(부산)

베스트 팀: 대구

베스트 매치: 천안-안산(3-1)

베스트11

FW: 가브리엘(용인), 베카(김해), 가브리엘(부산)

MF: 세라핌(대구), 세징야(대구), 김한서(용인), 강현묵(수원)

DF: 박창우(천안), 김혜성(충남아산), 안현범(부산)

GK: 박대한(천안)